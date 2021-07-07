Жителям Всеволожского района обещают жару до +32 градусов

После короткого перерыва во Всеволожский район вернулась непривычно высокая температура. Согласно сообщениям синоптиков, начиная с 7 июля воздух будет прогреваться до +30–32 градусов. Держаться на таких отметках столбик термометра обещает до конца недели.

Заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич рассказал, что причиной столь аномальных для местных широт температур стал особый антициклон, который медленно смещается с северных областей России. Эксперт допустил, что в некоторых районах Ленинградской области к концу недели могут пройти грозы, однако большинству жителей региона не стоит рассчитывать на осадки.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что высокие температуры коварны и могут привести к обострению хронических заболеваний или перегреву. Чтобы снизить риск негативных последствий высоких температур, рекомендуется пить больше воды, снизить физические нагрузки и хорошо проветривать помещения. На улице рекомендуют гулять в светлой легкой одежде и избегать долгого пребывания на открытом солнце.