В фитнес-клубах Ленобласти начали работать мобильные пункты вакцинации

На базе разветвленной сети фитнес-центров Alex Fitness в Ленобласти начали работу мобильные пункты вакцинации. Соглашение о совместной деятельности подписано комитетом по физической культуре и спорту 47-го региона и Ассоциацией операторов фитнес-индустрии (АОФИ). Впервые акция прошла в городе Кудрово.

Сделать прививку в мобильном пункте при фитнес-центре могут как посетители и сотрудники спортклуба, так и местные жители, а также гости из других муниципальных образований Ленинградской области. Примечательно, что вакцинация там проводится без предварительной записи, желающих привиться принимают в порядке живой очереди. Тем не менее все должны иметь при себе три основных документа – паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Фитнес-центры не случайно стали пионерами акции добровольного вакцинирования граждан – продвигая в общественном сознании модель здорового образа жизни, они показывают своим примером, насколько актуальна сейчас забота каждого о собственном здоровье.

Размещение мобильных прививочных пунктов в фитнес-центрах обусловлено еще и тем, что в среднем их проходимость составляет порядка полутора тысяч человек в сутки – и это в летний период. В остальное время года эта цифра в значительно выше. В Кудрово, например, число посетителей спортклуба доходит до 2,5 тысячи человек в день.

Прошедшие вакцинацию получат «спортивный подарок» в рамках акции «ПриКолись». Клиентам фитнес-центра в Кудрово, сделавшим прививку в период с 1 июля по 31 августа, бесплатно продлят абонемент на один месяц. Остальные жители, посетившие спортклуб только в целях вакцинации, получат в качестве подарков приглашения на домашние матчи ФК «Ленинградец» или купоны на десятипроцентную скидку в экипировочном центре Footballstore.ru и интернет-магазине footballstore.ru и «Forward».

Подготовила Светлана Завадская