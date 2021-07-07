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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Александр Дрозденко объявил о старте ревакцинации в Ленобласти

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В 47-м регионе приступили к ревакцинации от коронавируса – граждан, привившихся более полугода назад, приглашают на повторную вакцинацию. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сделал повторную прививку 6 июля и призвал ленинградцев последовать его примеру.

«Сегодня каждый, кто принимает для себя решение — прививаться ему или нет, должен понимать, что на чаше весов — жизнь и здоровье близких, родных людей, собственная жизнь, которая не даётся дважды», — отметил глава региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, принятые ранее меры по стимуляции вакцинации оказались действенными. Число привитых жителей региона растет с каждым днем, однако ситуация продолжает оставаться напряженной. Так, 6 июля оперативный штаб Ленобласти сообщил о 224 новых случаях заболевания коронавирусом, из них 56 – во Всеволожском районе.

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