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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Работу экоактивистов Ленобласти будут поощрять подарками

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Борьба с нарушителями природоохранного законодательства силами активистов обретет поддержку в виде ценных подарков. Поощрять планируют за информацию об организации незаконных свалок, которая поможет поймать правонарушителей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, сигналы от местных жителей не единожды способствовали задержанию нарушителей. Фото- и видеоматериалы незаконного вывоза или сброса мусора, предоставляемые гражданами, помогали оперативно реагировать на попытки организации несанкционированных свалок.

Сейчас профильные специалисты занимаются разработкой распоряжения, регламентирующего поощрение экоактивистов. Курировать реализацию новой инициативы будет Комитет экологического надзора Ленинградской области.

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