Летние трудовые бригады Всеволожского района приступили к работе

Программа летней трудовой занятости во Всеволожском районе набирает обороты. Молодежные бригады помогают в уборке и благоустройстве родных поселений: ребята высаживают цветы, красят бордюры и поддерживают чистоту в общественных местах.

Заработать свои первые деньги во время летних каникул ребята могут с 14 лет. С подростками заключается срочный договор, а время занятости строго регламентируется законом. Дневная норма рабочего времени для 14-летних – 4 часа, для 15-летних – 5 часов, для 16-17-летних – 7 часов. Информацию о летних трудовых бригадах своего поселения можно получить в местных муниципалитетах.

Кроме того, ребята могут обратиться в любой филиал Центра занятости Ленинградской области либо посетить специализированную летнюю ярмарку вакансий для подростков. График их проведения размещается на сайте комитета и в соцсетях.

На фото – трудовая бригада Кузьмоловского ГП