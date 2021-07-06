Ленинградская панорама. От дворников до аниматоров

Одного желания подработать мало. Оно так и останется в мечтах, если не подыщешь хорошую вакансию.

Задача не из простых. Трудоустройство несовершеннолетних налагает определенные обязательства, поэтому далеко не все предприятия готовы связываться с подростками. Не очень­то доверяют у нас школьникам: мол, обеспечишь им спецусловия, а попадутся непутевые и подведут. Кто­то ставит вопрос ребром: возьмем, но без официального оформления, зарплата – в конверте. Надо взвешивать. Хотите, чтобы все было по правилам, – идите в Центр занятости населения, загляните на сайты муниципалитетов и бюджетных учреждений. Чаще всего нужны дворники, озеленители, подсобные рабочие, почтальоны, помощники библиотекарей, вожатые.

Просматривайте интернет­ресурсы – специализированные порталы, группы кадровых агентств, соцсети. Некоторые сервисы по трудоустройству собирают предложения для соискателей 14+ в специальный раздел.

Обойдите близлежащие магазины, рынки, кафе, автомойки, стройки. На сезон приглашают официантов, посудомойщиков, грузчиков, разнорабочих. Не проблема устроиться раздавать рекламные листовки. Да, процесс не из легких, оплата не всегда соответствует вложенным усилиям и меньше обещанного. Зато гибкий график.

Много вакансий курьеров, особенно по доставке еды. И здесь немало нюансов. Главный: стоит ли несовершеннолетним в одиночку колесить по городу и встречаться с клиентами?

Сходите в парк – вдруг возьмут аниматором или в сервис проката велосипедов и роликов. Современному подростку вполне по плечу первичная административная работа – секретарь, помощник в отделе кадров.

Беспроигрышный вариант – устроиться по знакомству. Поспрашивайте, есть ли свободные вакансии у кого­то из родственников или друзей семьи. В таком случае можно рассчитывать на хорошее отношение, приличные деньги и минимум нештатных ситуаций.

Отлично, если первый рабочий опыт имеет отношение к сфере, которой тинейджер намерен заниматься далее. В любом случае бонусами будут навыки самодисциплины, ответственность и понимание, что деньги с неба не сваливаются.

Людмила Кондрашова