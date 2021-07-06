Всеволожский район готовится отметить День семьи, любви и верности

Семейные парады, веселые старты, шоу мыльных пузырей и футбол в VR-очках – поселения Всеволожского района готовятся отметить День семьи, любви и верности. В этом году официальный день праздника, 8 июля, выпадает на четверг, так что многие организаторы решили перенести мероприятия на субботу, 10 июля. Свои программы уже успели представить многие поселения.

8 июля в 17.00 самый семейный праздник отметят в Бугровском поселении. В программе награждение участников и победителей фотоконкурса, выступление творческих коллективов, шоу-группы «Раз-гуляй» и вокального дуэта «Братья Славяне». Мероприятие пройдет на уличной сцене ул. Шоссейная, д. 7-А.

10 июля в 14.00 – праздник в Рахьинском поселении. В программе семейный парад, бампербол, цирк и футбол в VR-очках. Гостей ждут в местном Доме культуры (площадка на Октябрьском шоссе, д. 3/2.

10 июля в 12.00 развлечения на Ивана Купалу в Кузьмоловском поселении. Организаторы подготовили интересную тематическую программу: игровой квест для детей, песни и хороводы, плетение венков, игры и викторины. Также всех желающих угостят иван-чаем. Угощение и хорошее настроение будут ждать на летней эстраде у Кузьмоловского ДК.

10 июля в 15.00 праздничная программа в д. Вартемяги. День семьи, любви и верности агалатовцы отметят парадом колясок, поздравлением юбилейных пар, детской программой, шоу мыльных пузырей и лотереей. Место встречи – пляж у Вартемягского озера.

10 июля в 12.00 в Янино-1 праздник отметят активно. Мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья» стартует на улице Новая, 19.

10 июля в 10.30 состоятся веселые старты в поселке им. Свердлова. К участию в соревнованиях приглашают семьи из 4 человек – двое взрослых и двое детей. Команды ждут ждут творческие конкурсы, эстафеты и зачеты по ОФП. Спортсменов и болельщиков будут ждать в Свердлова 1 на стадионе Свердловского ЦО.