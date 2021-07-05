О себе через призму лет

Новая книга Марины Семеновны Ратниковой – не об истории, а о себе самой. Но и об истории тоже, ведь в ее жизни отразилась целая эпоха, сложная и противоречивая. Имя этой уникальной женщины неразрывно связано с нашим краем. Звание «Почетный гражданин города Всеволожска» стало общественным признанием заслуг М.С. Ратниковой, первого и единственного директора историко-краеведческого музея, о котором теперь приходится говорить – увы! – только в прошедшем времени.

Марину Семеновну знают как решительного и бескомпромиссного защитника музея, которому она посвятила три с половиной десятка лет, а вот о другой Ратниковой, «потаенной», рассказывает она в своей автобиографической повести. Книга «Благодарю Господа за пройденный путь» – потрясающая по искренности исповедь о долгой и трудной жизни, где были трагедии и страдания, но была и большая любовь, которую она пронесла через годы.

Не сразу и не легко далось М.С. Ратниковой повествование о собственной судьбе, да и мысль эта появилась у нее только под влиянием близких друзей, которые не раз говорили о том, что такая жизнь достойна описания. Задавая вопрос: «А кому это нужно?», Марина Семеновна все-таки согласилась с доводом, что в ее личной судьбе отразились реалии эпохи, а эмоциональное восприятие событий, свидетельницей которых она была на протяжении восьми десятилетий, намного сильнее, чем рассказ о днях минувших от третьего лица, или же обычная документалистика.

Каких только тягот, связанных с жизнью страны, не выпало на долю М.С. Ратниковой! Ранняя смерть матери, арест отца, который позволил противоречить своему суровому начальнику, война, оккупация, исключение из Вагановского училища из-за того, что она, юная танцовщица, жила на занятой фашистами территории, разлука с любимым из-за запрета на браки с иностранцами и многое другое…

Нужна ли такая откровенность? Сейчас, когда телевидение и интернет возвели исповедальность в настоящий культ, когда мы знаем все подробности личной жизни актеров, писателей и музыкантов из их собственных уст и из публикаций журналистов, повесть М.С. Ратниковой вполне вписывается в контекст времени.

Известные люди, а Ратникова – знаковая фигура в истории нашего города, – не должна восприниматься односторонне, и повесть «Благодарю Господа за пройденный путь» – дополняет облик этой сильной маленькой женщины человечностью, жертвенностью и глубоким лиризмом.

Нина Устичева

Фото из архива «В.в.»