О вреде наркотиков рассказывают художественные книги

В рамках месячника антинаркотической направленности во Всеволожской межпоселенческой библиотеке была оформлена книжная выставка «Наркотики – это не путь, это тупик», на которой представлена, в том числе, и художественная литература.

Роман Чингиза Айтматова «Плаха» – это тревога за утрату веры в высокую мораль, падение нравов, тревога за человека. Произведение заставляет задуматься о том, как мы живем, припомнить, как коротка жизнь.

Роман Алексея Толстого «Аэлита» содержит эпизоды, которые показывают, как употребление наркотиков превращает целые народы в безвольных рабов.

Наркотический бред своего героя и раздвоение личности описывал Александр Куприн в повести «Молох».

Герой повести Николая Гоголя «Невский проспект», не справившись с реалиями жизни, ищет забвения, избавления от душевной боли в наркотиках. Финал повести трагичен: талантливый художник Пискарев, человек с трепетным сердцем и чистыми помыслами, погибает от воздействия наркотиков, не справившись с жестокой реальностью.

Уникальна повесть Михаила Булгакова «Морфий». Она раскрывает важную, но не всем известную сторону жизни автора – молодого врача, и, одновременно, пациента, пристрастившегося к дозам морфина и пытающегося вырваться из наркотического плена. Булгакову удалось пугающе подробно описать ощущения морфиниста, всю глубину отчаяния и бесконечную надежду на освобождение от разрушающей зависимости.

Книги о наркотиках и наркомании, ознакомиться с которыми можно в библиотеке, позволяют задуматься о выборе и предупредить трагедию, помогают увидеть ситуацию и её последствия.