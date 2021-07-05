От добрых рук ничего не уходит

Поводом для новой встречи с Сергеем Игумновым стало еще одно творение народного умельца – памятник плугу, воздвигнутый им возле собственного дома в садоводстве под Сертолово. Встретились мы как старые знакомые, ведь два года назад уже приезжали посмотреть личную картинную галерею этого самобытного мастера.

Дом Игумнова найти не составляет труда – внимание сразу привлекает мощная, сложенная из валунов ограда. У Сергея Анатольевича каждый камень идёт в дело, будь то кусок гранита, оставшийся после реконструкции набережной, или обычный придорожный булыжник.

Улыбающийся хозяин встречает журналистов у ворот своего дома, рядом с памятником, установленным в честь предков-землепашцев. Огромный камень, над формой которого несколько тысячелетий трудилась природа, был найден где-то неподалёку, но никому и в голову не могло прийти, что его можно пустить в дело. Лежал бы себе этот огромный булыжник еще бог знает сколько лет-столетий-тысячелетий, да вот попался на глаза нашему умельцу, и тот сразу нашёл ему применение.

Минувшей весной, на Пасху, с помощью автокрана булыжник подняли и привезли к дому Игумнова, где установили на каменный фундамент, сложенный из округлых камней, скрепленных мощным цементным раствором. Для придания конструкции прочности Сергей Анатольевич использовал металлические штыри, просверлив изнутри трудно поддающийся обработке валун. Работать с камнем – а это очень трудный материал – ему не привыкать, опыта предостаточно.

Завершает сооружение Его Величество Плуг – настоящий, кованый, и, судя по истончившемуся металлу, послуживший нескольким поколениям вологодских пахарей. Вологда – родина Игумнова, вечный источник творческого вдохновения и главная его любовь. Плуг блестит на солнце – мастер покрасил его золочёной краской, подчеркнув особое значение этого орудия труда, без которого русский крестьянин не мыслил своей жизни.

Сергей Анатольевич знает каждый изгиб камня, который удерживает плуг, и, проводя рукой по поверхности, спрашивает: «Видите эти сиреневые прожилки?». Камень вызывает у него, кажется, такое же эстетическое чувство, какое испытывал Данила-резчик из «Уральских сказов» Бажова.

Старинные инструменты и орудия труда всегда интересовали Сергея Игумнова, в его личной художественной галерее есть экспозиция из гвоздей, топоров, молотков, подков и других металлических предметов, назначение которых современному городскому жителю и определить-то сложно. Все они попали в руки народного умельца, когда он работал на разборке старых зданий, а кое-что привезли родственники из деревни.

Особое место занимает на этой небольшой выставке швейная машинка – не старинная, но точно старая. На ней в трудные годы наш умелец работал с кожей и мехом — шил шапки и ремни. Игумнов вообще универсальный мастер, ему многие работы по плечу. Но главное даже не в том, что у него золотые руки, — Сергей Анатольевич по сути своей творец.

С удивлением мы отметили, что за два года возле его дома случились приятные перемены. Небольшой фонтан подарил чудесное ощущение свежести в жаркий летний день без единого облачка на небе и ставший прекрасным аккомпанементом к чаепитию на террасе. А водопад возле бассейна с серебрящимися на солнце рыбёшками напрочь перечеркнул наш рабочий настрой. Заметим, что в создании этих водных сооружений тоже использованы камни, привезённые из окрестностей. Как говорит поговорка, от добрых рук ничего не уходит.

Нина Устичева

Фото Антона Ляпина