Новости Ленобласти: идут раскопки на Тельмановском рубеже

Вещи из прошлого для поисковиков, проводящих раскопки на Тельмановском рубеже, уже не новость, а ежедневная трудная и важная работа. Здесь в поселке Тельмана Тосненского района с октября 1941 по 1943 год шли ожесточенные бои.

Наступательные операции немцев, в попытках прорваться через противотанковые рвы к Ленинграду и Колпино, проходили одна за одной. Бойцы Красной Армии, народное ополчение отразили удар, но очень большой ценой — десятками тысяч погибших. Приступить к раскопкам и поиску останков на этом участке смогли лишь в июне, когда на собственника данной земли завели уголовное дело о разрушении воинских захоронений.

Пять поисковых организаций Ленинградской области заключили соглашение о единой схеме взаимодействия на Тельмановском рубеже: одни работают с техникой, другие ищут останки, третьи делают археологические столы, когда находятся павших, четвертые их описывают и фиксируют. Также проводится работа по поиску родственников солдат и оформлению документов. Весь этот процесс буквально непрерывный.

Родственники вправе забрать останки, но большинство изъявляет желание оставить бойцов рядом с павшими однополчанами. Благодаря поддержке губернатора Ленинградкой области, здесь теперь официальное воинское захоронение.

Проект «Сорок седьмой»