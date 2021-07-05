Ленинградская панорама. Подростки делают Выборг чище

В июне в составе летних трудовых бригад на благоустройстве Выборга работали 65 несовершеннолетних. Эти ребята – везунчики. Желающих – гораздо больше. В этом году среди подростков, решивших подработать в каникулы, – настоящий ажиотаж.

«Буквально в первые три минуты после начала приема заявок на июнь их количество в два раза превысило число имевшихся у нас вакансий», – рассказывает директор МАУ «Дом молодежи» Выборга Георгий Романенко.

Дом молодежи уже не первый год организует трудовые бригады благодаря поддержке администрации Выборгского района Ленинградской области и грантовым конкурсам, проводимым областным комитетом по труду и занятости. В 2021 году летними трудовыми бригадами планируется охватить 234 человека в возрасте от 14 до 18 лет: 65 – в июне, 99 – в июле и еще 70 – в августе, включая членов молодежного губернаторского отряда.

Кто-то из ребят работал в прошлом году, кто-то пришел за компанию – и все они по четыре часа в день с понедельника по пятницу делают родной город чище. Задания по уборке городских территорий подростки получают от отдела по благоустройству комитета по городскому хозяйству местной администрации. В этом году упор сделан на поддержание чистоты детских площадок.

В июне сформировали три бригады, у каждой – свой бригадир. Работа, по отзывам ребят, несложная. Многие считают ее оптимальным приработком в каникулы. За месяц можно получить около 14 тысяч рублей, не считая доплаты от выборгского филиала Центра занятости населения Ленобласти. А сколько друзей появляется, пока машешь метлой и выпалываешь сорняки!

Спокойны и родители: с подростками заключается срочный договор, идет стаж, соблюдаются все нормы трудового законодательства.

«Мы стараемся не только дать ребятам шанс заработать, но и организовать их досуг», – Георгий Романенко, директор Дома молодежи Выборга

«Летняя трудовая смена стартовала с общегородской зарядки «Выборгский шейк». Наши психологи провели тренинг «Мы одна команда». Состоялся флешмоб, посвященный Дню России, прошел тренинг по профориентации от специалистов местной биржи труда. Ребят еще ждет много интересных мероприятий», – добавляет Романенко.

Опыт Выборга показывает, что многие школьники не хотят бездельничать все лето. Дом молодежи прикладывает максимум усилий, чтобы поддержать это стремление. К сожалению, вакансий меньше, чем претендентов. Основную нагрузку по летней занятости подростков несет областной бюджет. Наверное, стоит активнее привлекать бизнес, заинтересовывать коммерческие предприятия брать на сезонную работу подростков, сохраняя бригадную форму трудоустройства.

Мила Дорошевич