Девочка из Всеволожского района запустила флешмоб «Ложки существуют»

Семилетняя Ариана Шампарова предложила всем пользователям социальных сетей сыграть на старинном русском народном инструменте – деревянных ложках. В колоритном флешмобе под хэштегом #ЛожкиСуществуют уже успели поучаствовать Николай Басков и Лев Лещенко.

Как сообщает ЛенТВ24, флешмоб девочка запустила вместе с папой – руководителем творческого движения «Хороводы России». Идея подогреть интерес к народным инструментам при помощи современных технологий быстро нашла живой отклик. В сети появились десятки видеороликов от фольклорных коллективов и юных музыкантов, а вскоре подключились звезды и общественные деятели.

Сейчас творческое начинание, подхваченное энтузиастами, стало выходить за рамки одного инструмента. Музыканты не ограничились ложками и вспомнили про балалайки, свирели и трещетки.