В Ленобласти увеличили время соблюдения тишины в будние дни

Заксобрание Ленинградской области внесло изменения в законопроект об административных правонарушениях и содержании домашних животных. Согласно новым поправкам, время соблюдения тишины в будние дни увеличено на три часа.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, теперь жители Ленинградской области не должны шуметь с 21.00 до 8.00 (раньше тишину следовало соблюдать с 23.00 до 7.00). В выходные покой соседей громкими звуками нельзя нарушать с 22.00 до 10.00. Кроме того, обязательно соблюдение «тихого часа» с 13.00 до 15.00 ежедневно.

Еще одним изменением стало новое требование к владельцам домашних животных. Хозяева питомцев должны следить, чтобы их подопечные не шумели как дома, так и во время прогулок.

За нарушение покоя во время соблюдения тишины придется оплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Должностные лица будут платить от 2 до 5 тысяч рублей, а юрлица – от 10 до 15 тысяч рублей. За повторное нарушение придется заплатить в два раза больше: от 1 до 2 тысяч рублей гражданам Ленобласти, от 5 до 10 тысяч рублей – должностным лицам и от 20 до 30 тысяч рублей юридическим лицам.