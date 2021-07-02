Что интересного будет в выходные дни во Всеволожском районе

Лето время активности и новых впечатлений. Для тех, кто не успел распланировать выходные, «Всеволожские вести» подготовили подборку интересных мероприятий, которые пройдут в нашем районе.

Энколово. С 1 по 4 июля проходят Международные спортивные соревнования по конному спорту «Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру». Адрес: поселок Энколово, ул. Шоссейная, д. 19, конно-спортивный клуб «Дерби».

Всеволожск. 3 июля 11.30 детская игровая программа «Выходи играть», микрорайон Бернгардовка, ул. Победы, д. 1, а также в 13.00 на ул. Первомайской, д. 6.

Всеволожск, парк «Песчанка». 3 июля в 10.30 детский фитнес, в 11.00 занятия по северной ходьбе. 4 июля в 10.30 Lower Body (тренировка на ноги), в 11.00 круговые тренировки, растяжка.

Всеволожск. 4 июля в 16.00 Камерный концерт «На струнах танго» к 100-летнему юбилею А. Пьяццоллы. Усадьба Приютино, д. 1.

Рапполово. 3 июля в 12.00 контрольная тренировка, в рамках проекта «дворовый спорт», в 16:00 «Семейный спортивно-оздоровительный клуб «Заречье». Адрес: д. Рапполово. ул. Заречная (футбольное поле).