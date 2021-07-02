Ученые приступили к исследованию акватории Чудского озера

На Чудском озере начала работу III Поисковая научная экспедиция, организованная фондом «Братский корпус святителя Николая Чудотворца» при поддержке Российского военно-исторического общества. Цель экспедиции – установить точное место Ледового побоища, в ходе которого дружина Александра Невского разгромила войска рыцарей Ливонского ордена в 1242 году.

Лагерь экспедиции расположился в Псковской области на берегу реки Самолва, в точке её впадения в Чудское озеро — вблизи предполагаемого места легендарного Ледового побоища.

Точную локализацию места сражения 1242 года планируется установить с использованием современных технологий и приборов. Для этого руководитель экспедиции – Олег Иликович Титберия собрал самую многочисленную группу специалистов. В задачи гидрографов входит батиметрическая сьёмка заранее намеченных участков дна Чудского озера. Специалисты-подводники занимаются визуальным обследованием подводных объектов дна и детальной фото- и видеосъёмкой.

Лагерь экспедиции посетил Заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. О ходе работ ему доложил заместитель Председателя Регионального отделения РВИО в Ленинградской области Владимир Казаков:

«В первые дни экспедиции была проведена приладка оборудования. Затем мы перешли к активной фазе. Водолазы и гидрографы приступили к выполнению задач. Особо хочется отметить наше чёткое взаимодействие с пограничной береговой охраной, так как место проведения работ находится в непосредственной близости от границы с Эстонией».

По поручению Председателя РВИО, в рамках визита в Псковскую область Николай Овсиенко провел рабочие встречи с главой региона Михаилом Ведерниковым, а также с Председателем Патриаршего совета по культуре, Митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым) и совещание Рабочей группы. Стороны обсудили создание масштабного архитектурно-мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной», который появится на берегу Чудского озера в районе деревни Самолва.