Сертоловский военно-исторический музей включен в федеральный реестр школьных музеев

Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения при Министерстве просвещения Российской Федерации выдал музею боевой славы «Честь и гордость Отечества» сертоловской гимназии сертификат о регистрации на портале школьных музеев.

Как сообщает «Петербургский рубеж», в прошлом году проект музея был представлен на областной конкурс для получения субсидии на реализацию проектов военно-патриотического направления. Детально продуманный проект набрал наибольшее количество баллов среди других участников, что и позволило получить субсидию.

Все экспонаты музея подлинные. Многие из раритетных предметов были переданы школьному музею самими сертоловчанами – родственниками и ветеранами боевых действий. Особенностью же экспозиции стал упор на интерактивность. Авторы не стали прятать экспонаты за музейными стеклами: каждый предмет работает и доступен для посетителей. Здесь можно на себе ощутить вес шлемофона или «вживую» оценить работу телеграфного передатчика.

Усиливают впечатления диорамы со звуковыми, световыми и механическими эффектами. Две из них выполнены профессионалами, а вот одну создали сами школьники – ребята самостоятельно разработали и изготовили диораму, посвященную Великой Отечественной войне.

После проверки всей документации, Музей «Честь и гордость Отечества» был включен в федеральный реестр школьных музеев на портале школьных музеев РФ. Всего в этом перечне 1251 школьный музей. Девять из них представляют Ленинградскую область, и только один – Всеволожский район.

Фото «Петербургский рубеж»