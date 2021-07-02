Он был самым юным в госпитале

1 июля состоялось важное событие на народном мемориале Лиголамби во Всеволожском районе. Туда приехала родственница одного из защитников родины, умершего в 633 походно-передвижном госпитале.

Напомним, что 633 ППГ в 1941-1943 годах базировался недалеко от посёлка Красная Горка. В этот госпиталь поступали красноармейцы, получившие ранение на Невском «пятачке», в Невской Дубровке или во время немецких бомбёжек. 633 ППГ имел ещё и свою специфику: здесь лечили красноармейцев, ранение которых было осложнено инфекционными заболеваниями. Смертность во времена блокады была очень высокой, и рядом с госпиталем образовалось большое захоронение.

Сейчас точное место этого захоронения установить невозможно, так как в начале XXI века оно было разрыто бульдозерами. Какая-то коммерческая компания вздумала на месте захоронения добывать песок. Останки были сброшены в болото.

Однако энтузиасты из группы «Колтушский рубеж» нашли приблизительное место нахождения госпиталя и госпитального захоронения. В августе 2019 года вместе с многочисленными помощниками они установили там поминальный крест, а в сентябре 2020 года – памятные щиты.

По данным архива www.obd-memorial.ru удалось восстановить список красноармейцев, погибших в госпитале в 1941 – 1943 годах. После этого энтузиасты стали искать родственников по адресам, указанным в анкетах погибших бойцов. Работа сейчас продолжается, но уже удалось отослать 20 писем.

Первой откликнулась внучатая племянница Василия Михайловича Михайлова 1924 года рождения. К началу войны парень был несовершеннолетним. Он приписал себе лишний год и ушёл на фронт добровольцем. Но недолго ему удалось прослужить в 402 стрелковом полку. Очень скоро, ещё не достигнув совершеннолетия, 16 ноября 1941 года, он умер от ран и инфекционной болезни в 633 ППГ. Родные об этом не получили никаких известий, и вплоть до 2020 года Василий Михайлович Михайлов считался пропавшим без вести.

Прямых наследников он не оставил. И сейчас внучатая племянница Наталья Леонидовна Михайлова является самым близкой его родственницей. Она проживает в Санкт-Петербурге. И вот осенью 2020 года она получила письмо, а 1 июля 2021 года у неё и её супруга появилась возможность посетить приблизительное место захоронения родного человека.

Наталью Леонидовну в поездке сопровождали члены общественной организации «Колтушский рубеж» и съёмочная группа кинокомпании «Лендокфильм».

Людмила Однобокова

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