Ленинградская панорама. Каникулы в рабочем ритме

О том, как и где ленинградские подростки могут получить свою первую зарплату, рассказала председатель областного комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.

– Алла Юрьевна, летом многие школьники и учащиеся колледжей стремятся подработать. Какие программы летней трудовой занятости подростков реализуются в Ленинградской области?

– Временное трудоустройство подростков организует областная служба занятости совместно с администрациями муниципальных образований региона, органами образования и молодежи, муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также с работодателями.

Кроме того, комитет по молодежной политике Ленобласти реализует для ребят от 14 до 18 лет проект «Губернаторский молодежный трудовой отряд», сочетающий трудовую деятельность и воспитательную работу. В этом году в нем примет участие 1000 человек из всех районов Ленобласти.

– Куда несовершеннолетним соискателям нужно обращаться?

– В любой филиал Центра занятости Ленинградской области. Контакты размещены на портале czn47.ru. С собой нужно взять паспорт.

Один из вариантов поиска вакансий – специализированные ярмарки летней занятости подростков. Здесь можно лично познакомиться с представителями предприятий, получить консультацию по трудоустройству и профориентационные услуги. Графики их проведения размещаются на сайте комитета и в соцсетях.

В 2021 году запланировано провести 23 таких ярмарки. За первые пять месяцев года прошли уже 13, из них 7 – в июне. В них приняли участие 347 подростков и 24 работодателя.

Подчеркну, что первым шагом все-таки должно стать обсуждение вопроса трудоустройства в семье. Речь идет исключительно о работе в свободное от учебы время и не в ущерб здоровью ребят. Для 14-летних работников необходимо письменное разрешение родителей и органов опеки и попечительства.

– Какие предприятия чаще всего принимают таких сотрудников?

– Государственные муниципальные учреждения, занимающиеся благоустройством населенных пунктов. Основные финансовые средства выделяют органы местного самоуправления, они же принимают меры для организации рабочих мест.

С 2019 года комитет по труду и занятости населения Ленобласти предоставляет гранты государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям, организующим временное трудоустройство несовершеннолетних по направлениям службы занятости. Эти средства могут быть использованы только на зарплату подростков. В этом году начали предоставлять аналогичные гранты некоммерческим организациям.

В 2021 году гранты на общую сумму 30 млн рублей получили 63 работодателя – учреждения культуры и спорта, образования, социальной сферы, благоустройства, некоммерческие организации. До конца года они трудоустроят более 4 тысяч подростков.

– Бизнес удается привлекать?

– Да, ведь юридические лица и индивидуальные предприниматели получают от службы занятости населения субсидию на возмещение 50 % затрат на оплату труда трудоустроенных несовершеннолетних.

В этом году работодатели Гатчинского, Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Лужского районов уже получают компенсацию за 33 трудоустроенных подростков.

– Есть ли специальные предложения для трудных подростков?

– Я упоминала, что временное трудоустройство подростков – это совместная работа структур и ведомств, заинтересованных в организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, в профилактике безнадзорности и правонарушений.

В летние трудовые бригады прежде всего включают ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи со стороны государства: детей из неполных, малообеспеченных семей, оставшихся без попечения родителей, детей с инвалидностью, а также состоящих на профучетах.

В качестве примера приведу опыт Сланцевского района. В Сланцах летом традиционно действует лагерь труда и отдыха для подростков, состоящих на внутришкольном контроле и на учете в отделе по делам несовершеннолетних районного ОМВД. Сейчас он сформирован на базе средней школы № 1, там трудятся 20 человек. Вторая смена для 15 подростков будет организована в августе при средней школе № 3.

В первой половине дня ребята занимаются благоустройством территории школы, спортивной площадки. После работы проводятся тренинги, экскурсии, спортивные и настольные игры, служба занятости организует мероприятия по профориентации. Все подростки обеспечены трехразовым горячим питанием.

– Расширился ли за последние годы перечень вакансий для подростков?

– В основном в каникулы подрабатывают школьники. У них ни профессионального образования, ни опыта работы. Они не могут претендовать на должности, требующие специальных знаний. Поэтому им предлагают профессии, не требующие квалификации: подсобный рабочий, уборщик, рабочий зеленого хозяйства и по благоустройству населенных пунктов, упаковщик. Привлекают ребят и к проведению культурно-массовых мероприятий.

В последнее время вырос спрос на промоутеров. В этом году была вакансия демонстратора одежды. В регионе активно развивается туризм, и подростков приглашают официантами и экскурсоводами.

Добавлю, что несовершеннолетних можно использовать не на всех работах. Исключены вредные и опасные условия труда, ночные смены, командировки. Недопустим, например, подъем тяжестей. Работа не должна наносить вред не только здоровью, но и нравственному развитию подростка. Таковыми считаются игорный бизнес, работа в ночных клубах, производство спиртных напитков и табачных изделий и торговля ими.

– Сколько можно заработать за лето?

– Средний доход подростка, отработавшего месяц при пятидневной четырехчасовой смене, составляет около 9 тысяч рублей. Из них 6 700 – зарплата, а 2 250 рублей – материальная поддержка от биржи труда. В прошлом году во Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах муниципальные учреждения выплачивали заработную плату около 12 тысяч рублей. В Сосновом Бору летом подростки получали около 10 тысяч за 15 рабочих дней.

Беседовала Людмила Кондрашова

Телефоны, шопинг и подарок маме

На что копят подростки, подрабатывающие на каникулах? С таким вопросом мы обратились к ребятам из нескольких районов области.

Никита, 15 лет, Волхов: В трудовую бригаду пойти предложила сестра. Я копил на игровую приставку и согласился. Мы улицы в основном убирали. Я люблю рисовать, работал в фотошопе, и мне предложили делать на компьютере афиши для разных мероприятий. Это интересно. Теперь думаю заработанное вложить в покупку ноутбука, чтобы в августе, когда снова пойду в трудбригаду, у меня была хорошая техника с нужными графическими программами.

Сергей, 14 лет, Гатчина: Хочу новый телефон. За каникулы на крутую модель не заработаю, но родители обещали добавить.

Екатерина, 16 лет, Сосновый Бор: Собираюсь поступать в педагогический. Решила проверить, понравится ли мне работать с детьми, и устроилась помощницей вожатого в частный летний лагерь. Очень устаю, к вечеру совсем без сил. Но это того стоит! Зарплату потрачу на шопинг.

Илья, 16 лет, Ломоносовский район: У мамы в августе день рождения, хочу сделать ей подарок.

Арина, 15 лет, Выборг: В прошлом году я работала на почте. Было ужасно скучно и денег совсем мало. Зимой окончила курсы по маникюру, и мамина знакомая взяла меня стажером к себе в салон красоты. Хочу набить руку, обзавестись клиентурой и потом нормально зарабатывать.

Полина, 14 лет, Всеволожск: Я два-три раза в неделю раздаю флаеры. Получается рублей 300 – 400. Можно было поискать повыгоднее работу, но я устала за учебный год, не хочу каждый день рано вставать. Деньги сразу трачу – в кино, на бургеры, косметику.

Карина, 14 лет, Ивангород: В трудовой бригаде мне нравится, работа несложная, весело. Деньги пойдут на карманные расходы.

Артем, 17 лет, Кировск: Так много всего хочу купить, что пока не решил, на что потрачу деньги. Посмотрю, какая сумма будет. Хозяин автомойки пообещал, если хорошо себя покажу, оставить меня на постоянку – по выходным, когда нет учебы.

Записала Инга Решетова