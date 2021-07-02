Кузьмоловчанин станет знаменосцем на Олимпиаде в Токио

Знаменосцем российской команды на Олимпийских играх в Токио станет известный волейболист Максим Михайлов, почётный гражданин пос. Кузьмоловский нашего района.

Вторым знаменосцем станет саблистка Софья Великая. В сборную России войдут девять представителей 47­го региона, а всего в нашей сборной в Токио­2020 будет 335 спортсменов. Игры XXXII Олимпиады пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа. Наш земляк Максим Михайлов – один из самых титулованных действующих российских волейболистов, заслуженный мастер спорта России, обладатель золотой и бронзовой медалей Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы, победитель Кубка мира, Лиги наций и Мировой лиги.

Максим Михайлов родился 19 марта 1988 г. в п. Кузьмоловский, учился в Кузьмоловской школе. Михаил награждён орденом Дружбы – за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне.