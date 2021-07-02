Как работал на страну Петр Никишков

На днях свой 98-й день рождения отметил один из старейших жителей Всеволожского района из п. Воейково Петр Яковлевич Никишков – подполковник в отставке, военный инженер-испытатель, автор нескольких научных монографий, руководств и учебных пособий по эксплуатации метеорологического оборудования, Почетный работник гидрометеорологической службы СССР и кавалер двадцати четырех медалей. А ещё Петр Яковлевич известен как яркий, самобытный художник-пейзажист – в его творческом багаже более 500 полотен. Кто знает, как сложилась бы судьба нашего героя, не будь он художественно одарен с детства? В далеком 1940 году умение рисовать позволило ему, оказавшись в крайне сложной жизненной ситуации, все же продолжить учебу и с отличием окончить среднюю школу.

«Я родился 29 июня 1923 года в Селе Березовское Восточно-Казахстанской области. Семья была многодетной, жили бедно. Я был предпоследним из девяти детей, – рассказывает Петр Яковлевич Никишков. – Когда пришло время ходить в школу, то жил большей частью у старших женатых братьев и замужних сестер в разных поселках и городках, и учился тоже в разных школах. Что удивительно, успевал по всем предметам я на «отлично», при этом увлекался рисованием, в основном копировал разные картинки. Когда учился в десятом классе – а было это в Лениногорске, мужа моей сестры призвали в армию. И до этого жили небогато, ну а потом уж ей совсем невмоготу стало тащить на себе еще и меня. Я всерьез решил бросить учебу и пойти работать. Но директор нашей школы взял на себя большую ответственность – зная, что я неплохо рисую, предложил мне вести уроки рисования в 5–6 классах. Впрочем, его тоже очень скоро взяли в армию, и на его место пришел новый директор, который и сам был преподавателем рисования и черчения. Он не только позволил мне работать дальше, но также взялся за моё художественное образование. Вместе мы стали ездить в горы на этюды. Я до сих пор испытываю благодарность к этим замечательным людям. Я не мог не оправдать такого доверия, и школу окончил с отличием».

Краски молодости, опалённые войной

А на дворе стоял 1941 год… На следующий день после выпускного бала юный Петя Никишков вместе с одноклассниками штурмовал военкомат – вчерашние школьники рвались на фронт.

«В военкомате нас несколько охладили, – вспоминает Петр Яковлевич. – Сказали, мол, успеете еще навоеваться… Но многих друзей, кто подходил по возрасту и состоянию здоровья, призвали в первые недели войны».

Круглый отличник, Никишков до призыва, который должен был состояться в декабре 1941 года, работал на оборонном свинцовом заводе и учился в эвакуированном в Лениногорском Московском энергетическом институте. На заводе «карьера» стремительно пошла в гору – мужчины уходили на войну, должности освобождались, и за несколько месяцев Петя Никишков профессионально вырос от разнорабочего до экспедитора по отправке драгоценного металла – сплава золота с серебром. «В декабре 41-го меня призвали в армию и направили не на фронт, а на обучение в Москву, в Высший военный Гидрометеорологический институт Красной Армии, – продолжает рассказ Петр Яковлевич. – Сразу после войны наш факультет стал подразделением Военно-воздушной инженерной академии им. Можайского в Ленинграде, которую я и окончил в 1946 году, получив специальность «военный инженер-метеоролог».

Будучи слушателем академии, Петр Яковлевич не оставил своего увлечения рисованием и даже сумел извлечь из него несомненную пользу. – Вместе с товарищем (Шаров его фамилия) они стали рисовать картинки – копировали редкие открытки и относили в комиссионный магазин. Удивительно, но эти «художества» охотно покупали, «что обеспечивало поступление тоненького финансового ручейка в наши карманы».

На службе, закрытой от внешних связей

Сразу после окончания Академии им. Можайского молодого офицера Петра Никишкова направили к месту прохождения службы – в Государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон Министерства Вооруженных Сил СССР второго авиационного испытательного управления, которое в дальнейшем преобразовалось в НИИ им. Чкалова (ныне Государственный летно-испытательный центр им. Чкалова). В те годы одной из основных военных задач было создание современного вооружения и испытание новых образцов ракетной техники, а также разработка и испытание средств доставки ядерного оружия.

Впоследствии задачи менялись, но неизменной оставалась напряженная работа военного инженера Петра Никишкова по обеспечению метеорологической безопасности испытаний. За тридцать два с половиной года службы в Вооруженных Силах страны, жизнь подарила ему немало ярких встреч с выдающимися людьми – учеными, военачальниками, государственными деятелями. В памяти осталась эпизоды, связанные с легендарными конструкторами – Сергеем Королевым и Семеном Лавочкиным, академиком Мстиславом Келдышем, маршалами Митрофаном Неделиным и Дмитрием Устиновым… Но рассказать об этом Петр Яковлевич смог только после увольнения в запас – вся работа полигона проходила в обстановке строгой секретности, и сам город Ахтубинск, в окрестностях которого и находился этот стратегический объект, был закрытым от всех внешних связей.

«Никто не мог приехать к нам в гости, – вспоминает Петр Яковлевич. – Ни говорить, ни писать о своей работе и жизни в городе мы не могли. Почтовый адрес у нас был «Москва – 400», и далее номер воинской части. Помню, был у меня один солдат-армянин, который написал письмо домой на родном языке и зашифровал в нем название города. Буквально через сутки пришли ко мне товарищи из особого отдела с сообщением о том, что рядовой попытался разгласить государственную тайну. Но время уже было другое, солдата этого никак не наказали».

По той же причине не мог Петр Яковлевич и опубликовать свои научные изыскания в области обеспечения метеорологической безопасности и эксплуатации специального оборудования. Живописью во время службы не занимался совсем – не было времени.

«Соседки иногда вполне серьезно спрашивали мою жену – а муж-то у вас есть? – говорит Петр Яковлевич. – Уходил на службу рано утром, и приходил только к ночи. Напряженная, ответственная работа отнимала все время и силы».

С супругой Татьяной Васильевной он познакомился еще во время учебы. Поженились в 47-м и прожили вместе почти сорок пять счастливых лет. Воспитали двоих сыновей. Старший сын Владимир, как и отец, окончил школу с золотой медалью. Затем учеба в МФТИ, защита кандидатской, а вскоре и докторской диссертаций, звание профессора. В перестройку работал в США, Германии и Японии, после трудился в Российской академии наук в Москве. Его сын, внук Петра Яковлевича, тоже доктор наук, занимается разработкой композиционных материалов.

Младший сын Петра Яковлевича пошел по стопам отца и выбрал военную стезю. К сожалению, успешная служба завершилась трагической случайностью – Владимир Петрович погиб во время выполнения задания. Он, как и отец, носил звание подполковника. Всего у Петра Яковлевича трое внуков и пятеро правнуков.

Геофизическая обсерватория: полжизни в науке

В 1974 году подполковник Петр Никишков уволился в запас и получил предложение поступить на работу в Главную геофизическую обсерваторию (ГГО), а именно в ее филиал, расположенный в поселке Воейково. Выбор был не случаен – еще во время службы он возглавлял комиссию по государственным испытаниям автоматизированной измерительной гидрометеорологической системы, которую разрабатывали на базе ГГО. Так что и обсерватория была заинтересована в специалисте высокого уровня, и для Петра Яковлевича это предложение оказалось как нельзя более кстати.

Поселок Воейково в то время выглядел настоящим захолустьем, но вокруг зданий ГГО кипела жизнь. К тому же имелись грандиозные планы по его развитию – здесь предполагалось создать научный городок вроде того, что уже существовал в Колтушах при Институте физиологии им. И.П. Павлова. Планировалось возведение торгового и культурного центров, новых научных лабораторий. Начали со строительства жилых домов для сотрудников обсерватории, где супругам Никишковым и выделили двухкомнатную квартиру.

«С началом гражданской жизни я занялся научно-практической деятельностью, – рассказывает Петр Яковлевич. – Написал две монографии, несколько руководств по эксплуатации метеорологического оборудования и методологических исследований по метеообеспечению гражданской авиации. Я инспектировал аэродромы, много летал по всей стране. В то время постановлением Совета министров СССР на ГГО им. Воейкова была возложена задача по организации метеорологического авиационного полигона в Пулково. Меня как раз назначили ответственным за это дело. Уже был создан рабочий проект, мне удалось его «пробить» и согласовать на разных уровнях. К слову, стоимость этого проекта в 1980 году была порядка двух миллионов рублей – колоссальные деньги по тем временам».

Но сбыться масштабным планам было не суждено – уже забрезжила перестройка, денег на развитие науки выделялось всё меньше, финансирование новых проектов окончательно прекратилось, и людям пришлось просто выживать.

Казалось, что это уже конец. Но постепенно от обсерватории начали ответвляться различные «ЗАО» и «ООО», создавались новые структуры, во главе которых вставали руководители с современным мышлением и предпринимательской жилкой. Так возник Институт радарной метеорологии, созданный Александром Солониным – он и сейчас является его директором. Я перешел в Институт и продолжил написание научных работ – в основном в области дальности видимости на взлетно-посадочной полосе. Это была полезная, важная, государственная работа, руководство по определению дальности видимости востребовано и сейчас. Кстати, в Институте я трудился до 89 лет…

Конечно, мы не могли не спросить у человека, вся жизнь которого связана с метеорологией, насколько точно специалисты могут предсказывать погоду?«Человек скорее научится управлять погодой, чем давать долгосрочные прогнозы, – считает Петр Яковлевич. – Потому что на создание прогнозов влияет куча постоянно изменяющихся факторов. Абсолютно точно предсказать погоду можно только на ближайшие шесть часов. Да, с помощью радиолокационных систем делаются прогнозы и на длительный период, но научно обоснованным считается прогноз не более чем на трое суток».

А как же живопись, спросите вы? Откуда взялись 500 художественных полотен, добрая сотня из которых украшает стены квартиры Петра Яковлевича, а остальные щедро раздарены друзьям и близким? «После переезда в Воейково я решил снова начать рисовать, – вспоминает Петр Яковлевич. – Задумал было одну картину, но… забросил на долгие годы. Как-то не лежала душа, да и жена тяжело заболела…».

После смерти супруги Петр Яковлевич не остался одиноким и всеми забытым – его поддерживали родные, друзья и коллеги, в числе которых была и Алевтина Александровна – давняя знакомая и друг семьи, с которой он вновь обрел семейное счастье. Несмотря на разницу в возрасте – 28 лет, у них оказалось много общих интересов.

«Мы с Алей очень много путешествовали, – делится Петр Яковлевич. – На автомобиле – у меня «Волга» тогда была, с палаткой – красота! И рыбалку она полюбила – ах каких сомов мы ловили в низовьях Волги! Объездили всю Карелию, бывали на Урале, много фотографировали, а потом ночами напролет сидели в ванной – печатали. И рисовать она меня буквально заставляла на первых порах. Ну а потом как прорвало – впечатления, привезенные из путешествий, удивительные пейзажи Колтушских высот, новая церковь в Воейково, просто вид из окна – мне всё хотелось запечатлеть на холсте.

И сегодня в светлой комнате у окна стоит мольберт с палитрой и красками – Петр Яковлевич в самом разгаре творческого процесса. Останавливаться не собирается. Мы от всей души поздравляем нашего земляка Петра Яковлевича Никишкова с днём рождения и желаем ему нескончаемого вдохновения!

Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина