В Ленобласти МЧС одобрили для купания только 20 пляжей

Специалисты МЧС проверили областные пляжи и одобрили для купания всего 20 мест, где осуществили системную организацию безопасного отдыха. При этом для свободного посещения открыты всего шесть.

По словам главного государственного инспектора по маломерным судам Главного управления МЧС России по Ленобласти Геннадия Корсунова, большинство пляжей, соответствующих нормам безопасности, расположены на территориях детских оздоровительных лагерей и домов отдыха. Таким образом из 20 одобренных МЧС пляжей, 14 имеют ограниченный допуск.

Во Всеволожском районе купаться разрешили на Ладожском озере в посёлке Осиновец и на водоёме у коттеджного посёлка Millcreek. Однако ни один из них не получил одобрения от Роспотребнадзора. В этом ведомстве считают, что вода соответствует санитарным нормам всего в четырех водоемах области – в реках Луга и Шингарка и озёрах Донцо и Нестеровское.