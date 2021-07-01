Победителями регионального конкурса стали шесть воспитателей Всеволожского района

На Х Форуме воспитателей в июне были подведены итоги областного конкурса «Детские сады – детям», который проводится Региональным отделением партии «Единая Россия» среди дошкольных образовательных учреждений.

В 2021 году в числе победителей оказались сразу шесть педагогов Всеволожского района:

Шарафутдинова Алла Иркиновна, музыкальный руководитель ДСКВ № 28 д. Лупполово, победитель в номинации «Лучший музыкальный руководитель детского сада».

Беребен Оксана Ивановна, педагог-психолог дошкольного отделения «СОШ «ЦО № 2», завоевавшая 2-е место в номинации: «Лучший педагог-психолог дошкольного образовательного учреждения».

Костромина Вера Ивановна и Князева Ольга Александровна — воспитатели ДСКВ № 6 г. Всеволожска – 3-е место в номинации «Лучший воспитатель организации дошкольного образования».

Остревная Евгения Олеговна, воспитатель Агалатовского ДСКВ №1 — специальная награда в номинации «Лучший воспитатель групп компенсирующей направленности с педагогическим стажем работы менее 5 лет».

Агафонова Валентина Анатольевна, руководитель структурного подразделения дошкольного отделения №3 Янинского ЦО — 3-е место в номинации «Лучший муниципальный сельский детский сад общеразвивающей направленности».

Победителям конкурса будут вручены денежные сертификаты на модернизацию материально-технической базы образовательного учреждения от депутатов Законодательного собрания региона, членов фракции Партии «Единая Россия».