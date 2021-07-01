Новости Ленобласти: Летний реставрационный лагерь – 2021

Впервые летний реставрационный лагерь в Ленинградской области будет выездной. Поэтому, хотя смена только стартовала, у студенток архитектурно-строительного университета уже масса идей. Волонтеры культуры отправятся в Приозерский район исследовать кирхи. Главная цель у областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры – вдохновить будущих врачей старины.

Программа очень насыщенная: лекции, встречи со специалистами, а главное – практические занятия в четырех кирхах Карельского перешейка: Какисалми, святого Иоанна Кауккола, приходов Ряйселя и Вуоксенранта. Это объекты культурного наследия и подход к ним нужен особый, о чём студентам также расскажут.

Например, как выполнить исследования с помощью лазерного сканирования и фотограмметрии или провести геодезические работы. Состояние объектов разное, но этим они и интересны реставраторам.

На идею исследовать именно лютеранские культовые сооружения подтолкнул проект прошлого года. Студенты изучали поселок Токсово — территории, прилегающие к кирхе Святых Апостолов Петра и Павла. В итоге разработали профессиональный эскизный проект реновации здания. Теперь токсовскую кирху ждет реставрация и благоустройство территории. Участницы лагеря этого года настроены не менее решительно.

Смена рассчитана всего на неделю, но организаторы уверены — этого вполне достаточно, чтобы обогатить знания, чуть больше сориентироваться в профессии и узнать новые грани реставрационной сферы. Впереди поездки в поселки: Мельниково, Севастьяново, Ромашки и город Приозерск — именно там располагаются объекты их исследований. Затем обработка материалов. Итоги смены подведут в сентябре.

Проект «Сорок седьмой»