В Ленобласти увеличили субсидию на газификацию частных домов до 180 тысяч рублей

Областное правительство увеличит размер субсидии на газификацию жителям Ленинградской области, постоянно проживающим на территории региона более года. Средства можно направить на газопровод на своем земельном участке, приобретение газового котла, плиты и иного оборудования.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, сумма субсидии вырастет со 145 тысяч рублей до 180 тысяч рублей. При этом льготники могут рассчитывать на «прирост» компенсации до 200 тысяч рублей, а инвалиды, ветераны и участники ВОВ – до 300 тысяч рублей.

Подведением газопровода до населенных пунктов займется Газпром. Согласно подписанной в прошлом году программе развития газоснабжения региона, к концу 2025 года планируется газифицировать Ленинградскую область на 97,5%.