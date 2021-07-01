Во дворе Всеволожска поселился зеленый мишка

Объемная скульптура из травы украсила площадку за домами № 15–17 на улице Приютинская. Фигуру медведя в полный рост подарила местным жителям многодетная мама Анастасия Новикова.

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, красочные топиарии Анастасия создает сама. Началось необычное увлечение ландшафтным дизайном с желания украсить собственный дачный участок. Азам училась на курсам, а после плавно перешла к созданию объемных фигур из травы.

– Начали этим заниматься с мужем, – рассказывает Анастасия. – Мы вручную вытачиваем фигуру сначала из пенопласта, потом покрываем матоллопластиком, следующий этап – создание декоративного слоя из искусственного газона.

По словам автора, на создание одной фигуры может уйти от двух до четырех недель. Зато срок службы, при условии бережного обращения, может доходить до 20 лет.

Местные жители уже успели оценить зеленого гостя. Яркий мишка аккуратно встал под сенью деревьев вблизи пешеходной дорожки – и проходу не мешает, и глаз радует. Поблагодарить Анастасию за такой милый подарок приехали глава администрации Андрей Низовский, депутат Государственной думы Светлана Журова и глава МО «Город Всеволожск» Станислав Богдевич.

Фото пресс-службы администрации ВМР