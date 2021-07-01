Ветеринары Приморья изучают опыт ленинградских коллег

В рамках рабочего визита во Всеволожском районе побывала делегация государственной ветеринарной службы Приморского края во главе с руководителем Дмитрием Кузиным. В программу поездки были включены также Ломоносовский, Приозерский и Кировский районы.

Гостей познакомили с работой Управления ветеринарии 47 региона, показали ветеринарные участки области, а во Всеволожском районе — Региональный центр эпизоотического и экологического мониторинга Ладожского озера.

Коллеги оценили техническую оснащенность Приозёрской ветеринарной лаборатории, возможности искусственного осеменения КРС, а также опыт дезинфекции общественных пространств и объектов в период пандемии и методы борьбы с борщевиком Сосновского.

Фото Управления ветеринарии Ленинградской области