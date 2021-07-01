Ветеринарный амбулаторный комплекс выезжает в СНТ Всеволожского района

Мобильная станция госветслужбы выезжает в отдаленные населенные пункты для оказания ветеринарной помощи. Дачники могут привести своих животных на клинический осмотр и вакцинировать от бешенства.

Для посещения небольших деревень и садоводств, где нет стационарных ветучастков, привлекается специально переоборудованный микроавтобус. Внутри амбулаторно-диагностического комплекса есть как техника для диагностики – УЗИ, цифровой рентген, электрогардиограф, – так и мобильная операционная. Здесь же специалисты могут сделать биохимический анализ крови.

Помимо плановых выездов, «ветучасток на колесах» принимает заявки на оказание ветеринарной помощи в населенных пунктах Всеволожского района и Ленинградской области. Заявки по электронной почте Учреждения vet@vsevst.ru. Дополнительную информацию о работе и графике выездов можно получить по тел.: 8 (800) 350-29-03, 8 (813-70) 38-003.

Фото СББЖ Всеволожского района