Фестиваль «Вуокса – река дружбы» прошел в Ленобласти

Сохранение культурного наследия и природных богатств, здоровый образ жизни и спорт объединили в один большой фестиваль «Вуокса – река дружбы!», который ежегодно проходит в Приозерском районе.

Различные соревнования стартовали сразу на нескольких площадках в поселках Лосево и Петровское. В соревнованиях по ориентированию совместили приятное с полезным, объединив два формата – поиск контрольных точек на местности, с помощью карты и компаса, и уборку туристических стоянок.

Никаких ограничений, кроме контрольного времени не ставили. Участники сами выбирали скорость передвижения и дистанцию по силам. Большинство активистов отправилось на уборку вместе с детьми. Приятная прогулка по экологической тропе прибавила оптимизма и спортсменам. Для трейл-забега выбрали Петяярвский лес на гряде Вярямянселька.

Для опытных спортсменов бег по пересеченной местности больше был похож на туристическую прогулку, нежели на преодоление себя или выполнение разряда или норматива. Дистанция – 12 с половиной километров.

Больше половины горожан предпочитает проводить свои выходные на природе. Ленинградская область дружелюбно встречает туристов, предлагая массу вариантов активного отдыха. К ним добавился еще один – водный маршрут для путешествий на байдарках, каноэ и каяках – от Выборгского замка по Вуоксе до Приозерска. Его презентовали публике в первый день фестиваля. Карты и лоции маршрута уже доступны на официальном портале http://lentravel.ru/

В течение всего праздника для гостей были организованы мастер-классы, экологические конкурсы и концертная программа. В завершении, награждение победителей спортивных состязаний.

Проект «Сорок седьмой»