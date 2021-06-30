Рядом с «Кавгловским трамплином» появится тренировочный комплекс для спортсменов-лыжников

Новый спорткомплекс с общежитием будет построен рядом с действующей учебно-спортивной базой во Всеволожском районе. В учреждении будут проходить учебно-тренировочные занятия областных сборных по прыжкам на лыжах с трамплинов и лыжному двоеборью.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, территория под будущий комплекс уже готовится к строительству – демонтируются ненужные постройки и устанавливается ограждение. Двухэтажное здание планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Согласно плану, в общежитии комплекса смогут проживать одновременно 25 спортсменов. В здании предусмотрены помещения под душевые и кухню, кабинеты врача и администрации. Стоимость государственного контракта составляет 107 млн рублей.