Обновленный музей академика И.П. Павлова в Колтушах начал свою работу

Сегодня, посетив экспозицию, мы можем увидеть результаты междисциплинарного эксперимента, в котором приняли участие художники петербургского Техно-Арт-Центра и сотрудники Института физиологии им. И.П. Павлова РАН. Проект получил название «Школа Павлова» и в настоящее время реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Экспозиция музея расширена и дополнена арт-объектами, над которыми трудились известными российские художники, музыканты и теоретики искусства. В их числе Людмила Белова, Евгений Стрелков, Дмитрий Каварга, Игорь Поцукайло, Марина Алексеева, Владлена Громова и Артем Парамонов (VALab), Павел Арсеньев, Дмитрий Шубин, Павел Игнатьев, Борис Шершенков, Иван Карпов, Юрий Элик, Дмитрий Бойко, Дмитрий и Елена Каварга, Ольга Егорова, Нина Гастева, Михаил Иванов, Дарья Розина, Сергей Денисов.

Создатели «Школы Павлова» уверены, что их видение представления экспонатов мемориального музея соответствует современным запросам общества на технологичность и символизм. Посетителей ожидают не просто музейные витрины и предметы под стеклянными колпаками, но и сайт-специфик инсталляции, видеомэппинг и прочие новшества. Хотите узнать, что это такое – приходите и узнавайте. По мнению участников эксперимента, они произвели настоящую научно-художественную интервенцию, которая является не завоеванием пространства и не субъективным подходом художников к устоявшимся традициям музейного дела, но являет собой деликатную коммуникацию истории с современностью.

Предполагается, что отныне история Института физиологии РАН и научные достижения всей отрасли, рассказанные художественным языком, станут доступны не только специалистам, но и широкой публике.

В переосмыслении павловского наследия поучаствовали и музейные сотрудники, которые провели архивную работу, извлекли из запасников старую видеохронику, фотографии, фрагменты стенгазеты «Рефлекс», редкие издания научных трудов. Были записаны часы интервью со старейшими научными работниками Института физиологии. Почти во всех помещениях проведена необходимая реставрация, выявлены и заново воссозданы оригинальные «павловские» обои. Экспозиционные площади расширились в три раза.

В ходе экскурсии посетителям обновленной экспозиции музея предложат посетить веранду, где теперь копия портрета И.П. Павлова работы художника Нестерова соседствует с современным столовым сервизом, украшенным «физиологической» символикой, а на антикварном столике установлено скульптурное изображение кистей рук великого физиолога.

В гостиной в центре стола расположена инсталляция, собранная из случайных – или не случайных, кто поймет творческий замысел художника? – предметов той эпохи. На стол проецируются изображения животных и старые фотографии. Ожили и фоторамки на стенах – изображения там меняются по воле экскурсовода.

Изменения коснулись практически всех исторических помещений. В бывшей спальне внучек Ивана Петровича размещена карта-схема высотой в два с половиной метра, отображающая эволюцию научных лабораторий института от академика Орбели и до наших дней. В сохранившихся бесшумных камерах, которые учёные использовали для экспериментов, представлены аудио-визуальные инсталляции, которые иллюстрируют разделы космической медицины и биологию экстремальных состояний. Создателям экспозиции показалось важным сохранить «камеру тишины» с картонным макетом собаки и установку, где показан знаменитый опыт по выработке условного рефлекса. Здесь появилась интерактивная панель, рассказывающая посетителям о физиологии русского стиха.

Также желающие могут прослушать оперу-инсталляцию “Павловская сессия”, для которой использовались стенограммы научных выступлений и заседаний.

Помимо арт-работ, осмысляющих научные открытия в области генетики, космической биологии, когнитивистики, есть инсталляции и объекты, посвященные досугу обитателей павловских Колтушей. Так, например, нашло свое отражение увлечение Ивана Петровича здоровым образом жизни.

На лужайке у входа посетителей встречает «Павловское существо» – как говорится в пояснении, это «скульптурное формообразование, проросшее из почвы Павловского сада. Биоморфная химера, сросшаяся из научных экспериментов, опытов и открытий академика, а так же его подопытных существ в единый визуальный образ». Композиция выглядит пугающе и забавно одновременно, и уже, как утверждают ее создатели, стала популярным объектом для Instagram-постов.

Приветствуя первых экскурсантов обновленной музейной экспозиции, директор Института физиологии им. И.П. Павлова, д.б.н., академик Людмила Филаретова высоко оценила результаты совместной работы с командой Техно-Арт-Центра.

«Всё это – не просто историческое наследие Ивана Петровича Павлова, а живой неразрывный организм – Институт и наши музеи.

Современное технологическое искусство делает очень многое – оно усиливает восприятие исторической правды».

На первом этаже Старой лаборатории, где расположен мемориальный музей, посетители могут ознакомиться с экспозицией постоянной выставки в жанре art&science (искусство и наука) под названием «Новая антропология». Это также плод совместной деятельности сотрудников института физиологии и творческих людей из Техно-Арт-Центра. К слову, успех «Новой антропологии» не вызывает сомнения – проект стал лауреатом премии «Петербург будущего 2020», номинантом премии Сергея Курехина за 2019 год и лауреатом премии «Инновация 2020» в номинации «Проект года». Поговаривают, что посещаемость музея со времени открытия выставки, то есть с осени прошлого года, выросла в 10 раз.

Светлана Завадская

Фото автора и пресс-службы администрации ВМР