Новости Ленобласти: как прошел День молодежи в Сосновом Бору

В Ленинградской области из-за ковидных ограничений сократили программу празднования Дня молодежи. Многие запланированные мероприятия перевели в онлайн формат или провели в сжатом варианте. Сосновоборский парк культуры и отдыха «Белые пески» не стал исключением – заявленные выступления молодежи «Открытый микрофон» отменили, оставив лишь развлечения для детей.

День молодежи приходится на летние каникулы, когда можно больше времени проводить на воздухе и осваивать новые виды спорта. В 47 регионе для этого есть все возможности. Так скейт-парк «СБРОНКС» в Сосновом Бору встретил любителей экстрима.

Прокатки прошли, как говорят, в лайтовом режиме – с соблюдением всех профилактических санитарных требований. Участники мастер-классов по скейтбордингу и самокату прошли регистрацию. Ленинградские райдеры, те, кто делает трюки, устроили настоящее шоу.

Всё больше молодых людей отдает предпочтение скейту, роликам и самокату. Когда есть специализированное место с рэйлами, фанбоксами, рампами, время бежит быстрее, в прямом смысле.Центр развития и поддержки общественных инициатив «Сосновый Бронкс» организовал прямую трансляцию выступлений. А студия «Горгона» провела серию мастер-классов по уличному искусству в рамках проекта «Стрит-арт — это польза».

Молодость – одно из самых драгоценных и трудных этапов жизни. Такого времени больше не будет. И только молодым решаешь, где себя успешно реализовать и чему посвятить жизнь.

Проект «Сорок седьмой»