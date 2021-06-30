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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти стартовала акция «ПриКолись»

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Жители 47-го региона получат подарки за вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Сертификат о сделанной прививке даст право на скидочные купоны в магазинах спортивной одежды и обуви «Зенит Премьер» («Nike») и «Forward» или сертификат на посещение домашних матчей сезона 2021/22 футбольного клуба «Ленинградец».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, забрать подарки можно в Центре спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области, либо в отделах спорта районных администраций. Для этого достаточно взять с собой сертификат о вакцинации и паспорт с пропиской или временной регистрацией на территории Ленинградской области.

Также в областных фитнес-клубах планируется открыть мобильные пункты вакцинации. Сделать прививку там смогут как сами сотрудники, так и посетители. Первые подобные пункты будут открыты уже 6 июля в сетевых фитнес-центрах Alex Fitness в Кудрово и Мурино.

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