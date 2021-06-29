У Ждановского озера прошел велосубботник

26 июня Клуб Приключений провёл велосубботник под Всеволожском. Ребята убирали зелёную зону у Ждановского озера.

Всего за несколько часов 11 человек собрали: 17 мешков стекла, 4 мешка металла, 12 мешков ПЭТ, 68 мешков смешанного мусора (190 л) было отправлено на полигон.

Волонтёрское движение «Чистая Вуокса» предоставила мешки и перчатки, @kronidovllc – прекрасную тушенку, ВсевЭкоЦентр помог вывезти вторсырьё на переработку, администрация Всеволожского района ЛО оказала содействие в организации работ.