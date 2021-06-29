Ленобласть презентовала виды поддержки социального бизнеса

Субсидии, микрозаймы, «социальная ипотека», акселерация – развитие бизнеса в социальной сфере обсуждали на Межрегиональном слёте социальных предпринимателей Северо-Западного региона «Социальное предпринимательство – территория возможностей 2021. Драйверы развития социального бизнеса».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в мероприятии приняли участие около 500 представителей бизнеса, власти и инфраструктуры поддержки предпринимательства из регионов СЗФО. Ключевой темой обсуждения стал поиск точек роста развития социального предпринимательства.

На территории 47-го региона действует свыше двух тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, которые заявляют о своей социальной активности и помогают власти решать социальные задачи. В правительстве разработан уникальный механизм по развитию социальной ипотеки, который планируется внедрить в других российских регионах. Кроме того, Ленинградская область предоставляет субсидии частным детским садам. Финансовая поддержка такому бизнесу в 2021 году составляет порядка 500 миллионов рублей.