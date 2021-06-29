Ленинградская панорама: памяти героев Карельского фронта

Анатолий Лысых, соучредитель благотворительного фонда «Возрождение мемориального парка «Свирская победа», – о новой жизни парка и будущем музее в Лодейном Поле.

– Недавно мемориальный парк «Свирская Победа» признали памятником федерального значения. Это важное и радостное событие – этот статус дает мемориалу и музею новую жизнь.

Парк в Лодейном Поле был заложен 7 ноября 1944 года. Он посвящен Свирской победе и истории трехлетнего противостояния в этих местах. В 1990-х парк был заброшен и стал зарастать…

В 2018 году, когда я возглавлял Общественную палату Лодейнопольского района, к нам обратилась бывший директор парка Ирина Майорова. Она просила помочь объекту возродиться, обратить внимание властей на ситуацию. Общественная палата решила добиться признания парка «Свирская Победа» мемориальным парком федерального значения. Соответствующий приказ вступил в силу 9 мая 2021 года.

Теперь предстоит решить, как оформить музей. Он должен представлять события Свирско-Петрозаводской операции и освобождение Заполярья. Нужно возобновить работу, восстановить аллеи, решить вопрос о воссоздании узла обороны. Еще в 1941 году стойкость закрепившихся здесь дивизий не дала врагу окончательно окружить Ленинград. Когда шли бои за Тихвин, оборона на Свири прочно стояла, не позволяя финским и немецким войскам замкнуть второе кольцо блокады.

Наступление с берегов Свири началось утром 21 июня 1944 года мощной артподготовкой. Она длилась 3,5 часа и стала самой продолжительной за всю Великую Отечественную войну. Затем началось форсирование реки. Бойцы 99-й и 98-й стрелковых дивизий совершили подвиг: ложным десантом раскрыли недобитые огневые точки. Советские войска переправились через Свирь и прорвали вражескую оборону. За бои в наступательной операции 51 воин был удостоен звания «Герой Советского Союза», в том числе все 16 добровольцев, которые провели разведку боем. К концу лета 1944-го военные действия на Карельском фронте закончились. 19 сентября Финляндия подписала перемирие.

В этом году массовые мероприятия на областном празднике 21 июня пришлось отложить из-за пандемии. Но мы помним и чтим подвиг воинов, которые 1005 дней сдерживали натиск противника и способствовали окончательному перелому в войне.

Я люблю наш край, горжусь историей малой родины. В XVIII – XIX веках здесь строили корабли, прославившие Русский флот. Пусть и слава бойцов Свири будет возрождена, а мемориальный парк станет украшением Лодейного Поля и всей области!