Как прошел бал выпускников Ленинградской области в 2021 году

Большие перемены – новые возможности! Ленинградских выпускников вновь встретил Большой концертный зал «Октябрьский». В пятый раз там прошел «Бал выпускников». Напутствовали ребят и первые лица — председатель областного Заксобрания Сергей Бебенин, депутат Госдумы Светлана Журова и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Выпускники поблагодарили родителей и педагогов за терпение и труд в их воспитании и становлении, а глава региона попросил молодых людей вернуться в родные края после окончания вузов и помочь в развитии Ленинградской области. «Бал выпускников» традиционно собирает лучших – это медалисты школ и отличники профессиональных образовательных организаций. Пока же ребят захлестывают эмоции.

Для выпускников подготовили большую концертную программу с участием звезд российской сцены. Номера перемежались между собой –

от классического балета до читки рэпа. Юные ленинградцы подпевали и поддерживали исполнителей. Впереди – новая страница в жизни!

Каждый десятый выпускник 2021 года в Ленинградской области претендуют на получение медали «За особые успехи в учении» по результатам Государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ. Но это завтра, а сегодня – фотографии на память и ночь с «Алыми парусами».

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