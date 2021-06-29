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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Группа ДДТ сняла клип на фоне «Колтушских высот»

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Новый видеоролик музыкального коллектива стал второй работой, отснятой на территории Всеволожского района. Годом ранее героем клипа ДДТ стал муринский долгострой ЖК «Десяткино 2.0».

Работа 2021 года получила название «Тень на стене» и длится почти восемь минут. Клип наполнен культурными отсылками и социальными метафорами: лирические герои то пляшут на граблях, то хоронят телевизор.

Фоном для фантастических сцен музыканты выбрали особо охраняемую природную территорию «Колтушские высоты», чей рельеф был сформирован еще в послеледниковый период почти 20 тысяч лет назад.

На фото – кадр из клипа «Тень на стене»

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