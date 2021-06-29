В Свердловском поселении выберут лучший двор

Администрация Свердловского поселения объявила конкурс «Лучший двор – 2021». Жители смогут побороться за призовые места в номинациях «Образцовый палисадник» и «Образцовая клумба/цветник».

Каждый год усилиями местных жителей придомовые территории и палисадники превращаются в маленькие красочные поляны. Цветочные композиции и креативные клумбы радуют как соседей, так и случайных прохожих. Теперь цветоводы-любители получили возможность похвастаться своими работами на всё поселение!

Принять участие в конкурсе можно до 19 июля. Для этого необходимо прислать заявку участника и фотографии палисадника или клумбы в личные сообщения группы администрации Свердловского поселения. 3 августа будут определены тройки победителей по двум номинациям. Церемония награждения пройдет в рамках празднования Дня поселения.