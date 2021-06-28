Ленинградская панорама. Спрашивали? Отвечаем!

«Нужно ли мне прививаться, если я уже болела коронавирусом?», – Ольга Петровна, Кингисепп.

Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области: «Да, вам следует делать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19. У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания».