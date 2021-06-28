Ленинградская панорама: новости региона

Дайджест актуальных новостей из жизни Ленинградской области за прошедшую неделю.

Доноры сдали кровь

14 июня отмечался Всемирный день донора крови. Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера, удостоенного в 1930 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека.

В Ленобласти 16 – 17 июня прошел День донора. Желающие могли сдать кровь в медучреждениях городов Всеволожска, Волосово, Выборга, Гатчины, Луги, Пикалево, Санкт-Петербурга, Тихвина, Тосно, а также поселков Винницы (Подпорожский район), Горбунки (Ломоносовский район), Токсово (Всеволожский район). В рамках мероприятия были организованы лекции и викторины по донорству крови.

Бизнесу помогут расти

Областной Фонд поддержки предпринимательства запустил комплексные услуги по ряду направлений развития бизнеса. Теперь в рамках одной услуги предприниматель получает сразу несколько профильных услуг по интересующей теме. Например, маркетинговое сопровождение включает разработку бизнес-стратегии, в том числе анализ конкурентов и целевой аудитории, настройку таргетированной рекламы в соцсети и подготовку контент-плана.

Чтобы получить комплексную услугу, предпринимателю нужно быть зарегистрированным на территории Ленинградской области, осуществлять деятельность более года и состоять в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Новый подход реализуется в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Спрашивали? Отвечаем!

«Нужно ли мне прививаться, если я уже болела коронавирусом?», – Ольга Петровна, Кингисепп.

Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области: «Да, вам следует делать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19. У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания».