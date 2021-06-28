Кузьмоловчанин стал серебряным призером Европейской географической олимпиады

Во II Европейской географической олимпиаде (EGeo), проходившей с 18 по 21 июня, Россию представляли 15 человек, одним из членов нашей сборной команды был ученик Кузьмоловской школы Федор Денисов.

У российской сборной сразу 12 медалей. Кузьмоловский школьник блестяще выступил в категории юниоров (до 15 лет) – Федор завоевал серебряную медаль.

Олимпиада проходила в связи с эпидемиологической обстановкой в дистанционном формате и стала для школьников-географов первым испытанием и подготовкой к Международной географической олимпиаде, потому что их ждет еще Балтийская географическая олимпиада (Baltic IGeo), которая пройдет с 27 июня по 1 июля в городе Сувалки (Польша) в офлайн-формате.

Совет депутатов и администрация Кузьмоловского поселения поздравили ученика 9-го класса Федора Денисова, вручили благодарность и денежную премию.

Фото пресс-службы администрации Кузьмоловского ГП