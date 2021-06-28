Героические газеты: о чем писали издания Ленинграда во время блокады

Совместный проект комитетов по печати Ленинградской области и Санкт-Петербурга «Словом ковали Победу» приурочен ко Дню памяти и скорби. С начала Великой Отечественной войны исполнилось ровно 80 лет. Вспомним же о том, что и блокированный фашистами Ленинград, и оккупированная область сражались не только делом, но и словом. Газеты продолжали выходить даже в самых суровых условиях, мужественных журналистов и сотрудников редакций не сломили ни голод, ни холод, ни бомбежки. Своим самоотверженным трудом они внесли огромный вклад в Великую Победу!

Трудный 1942-й

22 июня 1942 года «Ленинградская правда» впервые за долгий период вышла на четырех страницах. Номер открывала передовица «Победа будет за нами». Газета напомнила, что ровно год назад гитлеровцы вероломно напали на нашу страну. В статье подчеркивалось: «Разгром гитлеровской Германии неминуем. Но ленинградцы знают, что им, как и всем советским людям, предстоят еще новые жестокие бои. Трудящиеся Ленинграда, прошедшие замечательную боевую школу, как и весь советский народ, преисполнены непоколебимой решительностью работать с удвоенной, утроенной энергией, не щадить сил в интересах победы».

1942-й… Впереди еще много испытаний. Но Ленинград уже пережил первую и самую тяжелую зиму блокады. Зимой по Дороге жизни был налажен подвоз хлеба, по льду Ладоги массово эвакуировали население. Весной возобновилось движение трамваев, вернулись в строй многие предприятия, возобновили работу театры и кинозалы.

Вот как описывал быт Ленинграда корреспондент газеты С. Езерский: «Липы, зацветшие на бульваре, обезглавлены. Их кроны подрезал не нож садовника. Их обрубили вражеские снаряды. На чистом асфальте вдруг замечаешь странный след, похожий на рваную рану. Это – осколки бризантного снаряда. На штукатурке родного дома краснеют полосы обнажившегося кирпича. Это – разрывы бомб. В знакомом фасаде зияют пустые глазницы выбитых рам. Это – раны на живом теле города. Боевые шрамы. Между июнем 1941 и июнем 1942 года легли 12 месяцев войны, 300 дней блокады».

«Смена» напечатала письмо рабочего В. Егорова: «Год назад я поступил на оборонный завод учеником слесаря. Цех делал оружие для фронта. Мне говорили: «Специальность трудная, нужны годы, чтобы освоить ее». Но разве можно медлить, когда для разгрома врага нужно больше оружия?! Через месяц я уже выполнил норму. Сейчас я вырабатываю 7-8 норм и сам обучаю новичков».

Переломный 1943-й

«Ленинградскую правду» и «Смену» 22 июня 1943 года открывала статья Совинформбюро, в которой говорилось, что, воспользовавшись отсутствием второго фронта, немецкие войска предприняли попытки наступлений на Волгу и Северный Кавказ. Под Сталинградом и на Тереке враг был разбит.

«Второй год войны принес гитлеровцам новые огромные потери и не дал никакого выигрыша в территории. Более того, наши войска прорвали блокаду Ленинграда и выбили врага из важных в военном отношении районов – Курска, Ржева, Вязьмы, Великих Лук, Демянска», – подчеркивалось в официальном сообщении.

Тогда же газеты писали о торжественных церемониях вручения медалей «За оборону Ленинграда». Награды вручали рабочим и инженерам, воспитанникам ремесленных училищ и научным работникам… Во Фрунзенском районе медали получили 116 работников аптек, в том числе старейший провизор города тов. Пахуцкий. Одна из награжденных, работница Н-ского завода тов. Балашова, сказала: «С начала войны я и мой сын-подросток работаем в цехе, помогаем фронту. Муж мой на фронте, а мы здесь отдаем все силы, чтобы ускорить разгром ненавистного врага».

«Ленинградская правда» сообщила хорошую новость: область на 10 дней раньше, чем в прошлом году, выполнила план весеннего сева зерновых, льна, корнеплодов и сахарной свеклы.

Полный надежд 1944-й

Подводя итоги трех лет войны, «Ленинградская правда» сообщала, что к лету «за время наступательных боев советские войска освободили около 1,5 млн кв. м оккупированных врагом территорий, продвинулись на запад на 2 тыс. километров, вышли на большом протяжении фронта к нашим границам и вступили на территорию Румынии».

«Смена» рассказала о подвиге Героя Советского Союза капитана 3-го ранга С. Осипова: «Среди бела дня звено катеров Осипова заметило в Балтике караван из четырех огромных транспортов в охранении семи эсминцев и шести быстроходных катеров. Наши катерники решили атаковать. В результате потоплено три транспорта и эсминец. Осипов без потерь вернулся на базу».

В «Ленинградской правде» вышла пронзительная статья И. Эренбурга. Писатель вспомнил жестокую казнь беззащитных людей в Мариуполе. «Я не говорю о мести, – написал Эренбург. – Мы не станем разбивать телескопы Иены. Мы не будем жечь дом Гёте. Мы не фашисты и не начнем мазать губы немецких детей синильной кислотой. Мы придем к ним, чтобы больше никогда они не пришли к нам».

Между тем в Ленинграде, уже освобожденном от осады, обсуждали планы восстановления. В Октябрьском районе решили выполнить годовую программу к 27-й годовщине революции. В Московском медработники восстановили здание больницы им. Коняшина, которое всю блокаду было под огнем врага. В Василеостровском районе отремонтировали 4,6 тыс. кв. м жилой площади, более 3 тыс. кв. м кровли, застеклено 2,3 тыс. кв. м окон… До Победы оставалось меньше года.

Победный 1945-й

В этот период газеты вспоминали начало войны. В передовице «Ленинградская правда» отметила: «Наши флаги реют в Берлине, Вене и Будапеште… Четвертую годовщину войны мы встречаем в обстановке развернувшихся перед нами бескрайних перспектив роста и процветания… Советский народ отстроит разрушенные города и вырастит вырубленные сады».

Из газет исчезли сводки с фронтов, главная тема – возвращение к мирной жизни. Важным событием стало 220-летие Академии наук СССР, празднование проходило в Ленинграде. Торжественно отметили и годовщину создания Нахимовского военно-морского училища, где обучались сыновья воинов ВМФ, Красной армии и партизан. Учреждению передано здание Петровского училищного дома на берегу Невы.

Кировский завод, всю войну ковавший оружие для фронта, вновь запустил мирную продукцию – началось производство подъемных машин для шахт. «Уже изготовлено три таких агрегата. Последняя машина собрана за 15 дней вместо месяца», – написали газеты.

О главном событии лета издания сообщили 23 июня. Они опубликовали Приказ Верховного Главнокомандующего о проведении Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.

Анатолий Аграфенин