Во Всеволожске прошел фестиваль молодежи «Живи ярко»

24 июня в молодежно-подростковом клубе «Альфа» прошел фестиваль «Живи ярко», приуроченный ко Дню молодежи.

Гостей ждали развлечения на любой вкус. Например, мастер-класс по современным танцам. Ребята познакомились с таким направлением, как хип-хоп и смогли попробовать себя в нём. Также организаторы провели психологический тренинг по методике нейрографики. Нейрографика – это метод психологического тестирования, который основан на изображении тех или иных образов. С помощью неё можно понять скрытые потребности, страхи и желания. Достаточно просто взять в руки карандаши и листок бумаги, подсознание само подскажет человеку, что ему изобразить. Это не только увлекательный творческий процесс. С помощью специалиста можно узнать множество полезного о себе.

Кроме того, ребята поучаствовали в мастер-классе по созданию броши, сделали себе переводные временные татуировки, а также оставили свои пожелания на «Стене желаний». Оказалось, что больше всего им бы хотелось отлично отдохнуть, найти верных друзей и «чтоб не жарко было». Сотрудник клуба Татьяна Босова поведала, что программу составляли исходя из предпочтений молодёжи, которая посещает «Альфу». Фестиваль олицетворял собой яркие эмоции и беззаботную молодость, которая бывает лишь раз в жизни, поэтому решили выбрать формат, предполагающий разные виды активности. А его название – «Живи ярко» – своего рода напутствие и пожелание. Организаторам хотелось бы, чтобы ребята смогли найти любимое дело, понять, что им интересно, сохраняли позитивный настрой. Зарядиться позитивом фестиваль им точно помог.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Всеволожский молодежный центр «Альфа»