У семьи Шаниных – лучший социально ответственный бизнес в Ленобласти

В ходе очередного заседания депутатов Законодательного собрания Ленинградской области были награждены победители конкурса «Семейное дело», который проводится с 2014 года в целях стимулирования развития малого и среднего бизнеса, сохранения семейных традиций и поддержки семейного предпринимательства в регионе.

За это время приняли участие уже 78 предпринимательских династий. В 2021 году поступили 11 заявок из семи районов: Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Подпорожского и Приозерского.

Семья Шаниных из Всеволожского района одержала победу в номинации «Лучший социально ответственный бизнес». Направление семейного бизнеса – организация досуга маленьких детей.