О получении паспорта коллективного иммунитета
Постановлением правительства Ленинградской области № 394 от 23 июня 2021 года вводятся добровольные «Паспорта коллективного иммунитета» для предприятий общественного питания, парикмахерских и салонов красоты, фитнес-центров, музеев и других организаций.
При наличии паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, на хозяйствующие субъекты не распространяются ограничения по численности обслуживаемых посетителей, предусмотренные «антиковидным» постановлением правительства Ленинградской области №573 от 13 августа 2020 года.
Чтобы получить «Паспорт коллективного иммунитета», необходимо выполнить ряд действий:
— скачать и заполнить паспорт, заверить его подписью руководителя организации и печатью (при наличии);
— предоставить в администрацию вашего муниципального образования паспорт в распечатанном виде и документы, подтверждающие вакцинацию сотрудников, документы, подтверждающие медицинские противопоказания к проведению вакцинации от COVID-19, в том числе сотрудников, перенесших COVID-19 не более 6 месяцев назад.