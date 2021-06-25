Ленобласть поддержит семьи с тройняшками

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области на 79-м заседании, состоявшемся 23 июня, в первом и третьем чтениях приняли изменения в Социальный кодекс региона. Теперь на социальную поддержку в случае рождения одновременно трех и более детей смогут рассчитывать все многодетные семьи области, без учета критерия нуждаемости.

«Семьям будет предоставляться единовременная денежная выплата в размере трех миллионов рублей на приобретение жилого помещения вне зависимости от совокупного дохода семьи, а также дополнительное единовременное пособие в размере 100 000 рублей на каждого ребенка», – уточняют в парламенте.