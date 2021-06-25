О газете Контакты Для рекламодателей

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Героические газеты: как в годы войны работали редакции Ленобласти

0 Комментариев

Совместный проект комитетов по печати Ленинградской области и Санкт-Петербурга «Словом ковали Победу» приурочен ко Дню памяти и скорби. С начала Великой Отечественной войны исполнилось ровно 80 лет. Вспомним же о том, что и блокированный фашистами Ленинград, и оккупированная область сражались не только делом, но и словом. Газеты продолжали выходить даже в самых суровых условиях, мужественных журналистов и сотрудников редакций не сломили ни голод, ни холод, ни бомбежки. Своим самоотверженным трудом они внесли огромный вклад в Великую Победу!

Что издавалось в партизанском крае

Уже в июне 1941 года был организован ленинградский штаб партизанского движения. Его сотрудники отправились на места «возвращать советскую власть» и объяснять жителям реальное положение на фронте. Довольно быстро в регионе начали издавать газеты, печатать листовки. Распространяли их сами партизаны – занятие опаснейшее. Пачки нужно было развезти по деревням, да так, чтобы не быть пойманным. Местное население взахлеб читало новости с фронта, затем газеты бросали в печь.

За первый год войны на оккупированной территории вышли в печать 43 газеты общим тиражом 9300 экземпляров. Например, «Крестьянская правда» (теперь – «Лужская правда») в Лужском районе – 6 номеров, в общей сложности 1750 экземпляров. «Ленинское знамя» («Тосненский вестник») в Тосненском районе – 7 номеров, 1800 экземпляров. Выпущено было и 5 листовок – суммарно 1100 штук.

Перед началом оккупации журналисты тосненского и лужского изданий вывезли в лес и закопали типографское оборудование – чтобы не досталось врагу. Большинство газетчиков отправились на фронт. Остальные ушли в партизанские отряды, где выпускали «боевые листки».

Жизнь в редакции

Фронт неумолимо приближался, но журналисты продолжали самоотверженно трудиться. Некоторые издания практически не прекращали регулярные выпуски. В их числе – тихвинская «Социалистическая стройка» (теперь – «Трудовая слава»). Когда стало ясно, что Тихвин не удержать, началась массовая подготовка к эвакуации. Одними из последних уехали сотрудники редакции и типографии.

Немцы хозяйничали в городе всего месяц – уже в декабре 1941-го Красная армия выбила захватчиков. Вернулись в родные, но разбитые стены и сотрудники «Социалистической стройки». Здание на Советской улице стало настоящим информационным центром. Газетчики здесь фактически жили, порой оставаясь на рабочем месте сутками.

Каждый выпуск газеты открывала сводка Совинформбюро. Подробно рассказывалось и о том, как после освобождения от фашистов восстанавливают разрушенные улицы и площади, как местное население помогает фронту, кто из тружеников отличился.

Посевная под обстрелом

Во время войны газета «Вперед» (сейчас – «Балтийский луч») из Ломоносовского района регулярно рассказывала о мужестве защитников Ораниенбаумского плацдарма, об уникальной операции, развернувшейся здесь в январе 1944-го. На крошечном пятачке было сосредоточено свыше 60 тысяч бойцов, танки, орудия, техника. 14 января именно отсюда 2-я ударная армия под командованием генерала Федюнинского начала операцию «Январский гром», завершившуюся полным освобождением Ленинграда от вражеской осады.

Районка регулярно писала и о самоотверженности сельских тружеников. Колхоз «Пеники» во главе с легендарной Марией Васильевой оказался в 6 км от переднего края. Тем не менее весной 1942 года в хозяйстве провели посевную, затем собрали урожай. А однажды партизаны привели колхозникам 12 коров, отбитых у немцев.

Сейчас в «Пениках» создается народный музей, посвященный истории этих мест. Достойное место там займут материалы из газеты «Вперед».

Обеспечить выход газеты!

В первые месяцы войны лодейнопольская «Ленинская правда» (теперь – «Лодейное Поле») чаще всего писала о работе колхозов, предприятий и организаций в условиях военного времени. Корреспонденты сообщали о самоотверженном труде советских людей, которые заменили у станков и в колхозах товарищей, ушедших на войну.

Вскоре фронт вплотную приблизился к Лодейному Полю. Фашистские снаряды вызвали пожары важных административных зданий, в том числе райкома партии, где помещалась редакция. Вступив в истребительный батальон, журналисты и типографские рабочие с оружием в руках охраняли фронтовой город.

В конце августа – начале сентября 1941-го редакция переехала в деревню Люговичи. Здесь организовали ежедневный прием и печать сообщений Совинформбюро (300 – 400 экземпляров), обеспечили выпуск двухполоски дважды в неделю (400 – 500 экземпляров).

Жизнь коллектива редакции и типографии была заполнена напряженным творческим трудом. Порой люди не спали по двое суток. Большими тиражами (2 – 3 тысячи штук) сотрудники выпускали «боевые листки» и доставляли их на передовую.

Фронт близко, но жизнь кипит

Газета «Сталинская правда» (теперь – «Волховские огни»), как и до войны, продолжала выходить три-четыре раза в неделю. Первая полоса отводилась официальным документам: здесь печатали постановления, приказы и сводки Совинформбюро. На второй публиковали материалы, касающиеся вопросов обеспечения продовольствием, здравоохранения, культуры. Иногда газета выходила и на четырех полосах.

Несмотря на близость фронта, жизнь в районе кипела, и местная газета информировала о многих ее направлениях. Были заметки о том, как развивается художественная самодеятельность в селах Иссад и Воскресенское, как колхозники собирают книги для сельских библиотек.

«Смерть немецким оккупантам!»

С началом оккупации Красногвардейска (Гатчины), 13 сентября 1941 года, нацисты установили в городе террористический порядок. Немецкие СМИ развернули яростную пропаганду. Поэтому советскому правительству так важно было наладить выпуск газет, пусть небольшими тиражами.

К 7 ноября 1941 года силами журналистов и партизан был напечатан первый после двухмесячного перерыва номер «Красногвардейской правды» (теперь – «Гатчинская правда») формата А4, в две страницы.

Газета публиковала информацию о зверствах оккупантов в деревнях и селах района и партизанской борьбе, печатала сводки Совинформбюро, рассказывала о жизни в тылу страны. Каждый номер открывался призывом «Смерть немецким оккупантам!». С ноября 1941-го по декабрь 1943-го издание вышло около 20 раз.

В военные годы областные газеты были для жителей региона важнейшим источником информации. Их читали семьями, трудовыми коллективами, жадно впитывая каждую строчку. Публикуемые в них материалы давали людям надежду на скорую Победу над Германией.

Артем Куртов

Большинство районных газет перед приходом нацистов закрылось, но партизаны продолжили их дело. В области выходило несколько десятков изданий, а тиражи отдельных составляли от 450 до 2500 экземпляров – огромные цифры для военного времени.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Губернатор Ленобласти отмечает юбилей
  2. Их подвиг был незаметным
  3. «А живу я, огромную цену за жизнь заплатив…»
  4. Из семейного альбома Евдокии Полтавцевой

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code