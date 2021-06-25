Героические газеты: как в годы войны работали редакции Ленобласти

Совместный проект комитетов по печати Ленинградской области и Санкт-Петербурга «Словом ковали Победу» приурочен ко Дню памяти и скорби. С начала Великой Отечественной войны исполнилось ровно 80 лет. Вспомним же о том, что и блокированный фашистами Ленинград, и оккупированная область сражались не только делом, но и словом. Газеты продолжали выходить даже в самых суровых условиях, мужественных журналистов и сотрудников редакций не сломили ни голод, ни холод, ни бомбежки. Своим самоотверженным трудом они внесли огромный вклад в Великую Победу!

Что издавалось в партизанском крае

Уже в июне 1941 года был организован ленинградский штаб партизанского движения. Его сотрудники отправились на места «возвращать советскую власть» и объяснять жителям реальное положение на фронте. Довольно быстро в регионе начали издавать газеты, печатать листовки. Распространяли их сами партизаны – занятие опаснейшее. Пачки нужно было развезти по деревням, да так, чтобы не быть пойманным. Местное население взахлеб читало новости с фронта, затем газеты бросали в печь.

За первый год войны на оккупированной территории вышли в печать 43 газеты общим тиражом 9300 экземпляров. Например, «Крестьянская правда» (теперь – «Лужская правда») в Лужском районе – 6 номеров, в общей сложности 1750 экземпляров. «Ленинское знамя» («Тосненский вестник») в Тосненском районе – 7 номеров, 1800 экземпляров. Выпущено было и 5 листовок – суммарно 1100 штук.

Перед началом оккупации журналисты тосненского и лужского изданий вывезли в лес и закопали типографское оборудование – чтобы не досталось врагу. Большинство газетчиков отправились на фронт. Остальные ушли в партизанские отряды, где выпускали «боевые листки».

Жизнь в редакции

Фронт неумолимо приближался, но журналисты продолжали самоотверженно трудиться. Некоторые издания практически не прекращали регулярные выпуски. В их числе – тихвинская «Социалистическая стройка» (теперь – «Трудовая слава»). Когда стало ясно, что Тихвин не удержать, началась массовая подготовка к эвакуации. Одними из последних уехали сотрудники редакции и типографии.

Немцы хозяйничали в городе всего месяц – уже в декабре 1941-го Красная армия выбила захватчиков. Вернулись в родные, но разбитые стены и сотрудники «Социалистической стройки». Здание на Советской улице стало настоящим информационным центром. Газетчики здесь фактически жили, порой оставаясь на рабочем месте сутками.

Каждый выпуск газеты открывала сводка Совинформбюро. Подробно рассказывалось и о том, как после освобождения от фашистов восстанавливают разрушенные улицы и площади, как местное население помогает фронту, кто из тружеников отличился.

Посевная под обстрелом

Во время войны газета «Вперед» (сейчас – «Балтийский луч») из Ломоносовского района регулярно рассказывала о мужестве защитников Ораниенбаумского плацдарма, об уникальной операции, развернувшейся здесь в январе 1944-го. На крошечном пятачке было сосредоточено свыше 60 тысяч бойцов, танки, орудия, техника. 14 января именно отсюда 2-я ударная армия под командованием генерала Федюнинского начала операцию «Январский гром», завершившуюся полным освобождением Ленинграда от вражеской осады.

Районка регулярно писала и о самоотверженности сельских тружеников. Колхоз «Пеники» во главе с легендарной Марией Васильевой оказался в 6 км от переднего края. Тем не менее весной 1942 года в хозяйстве провели посевную, затем собрали урожай. А однажды партизаны привели колхозникам 12 коров, отбитых у немцев.

Сейчас в «Пениках» создается народный музей, посвященный истории этих мест. Достойное место там займут материалы из газеты «Вперед».

Обеспечить выход газеты!

В первые месяцы войны лодейнопольская «Ленинская правда» (теперь – «Лодейное Поле») чаще всего писала о работе колхозов, предприятий и организаций в условиях военного времени. Корреспонденты сообщали о самоотверженном труде советских людей, которые заменили у станков и в колхозах товарищей, ушедших на войну.

Вскоре фронт вплотную приблизился к Лодейному Полю. Фашистские снаряды вызвали пожары важных административных зданий, в том числе райкома партии, где помещалась редакция. Вступив в истребительный батальон, журналисты и типографские рабочие с оружием в руках охраняли фронтовой город.

В конце августа – начале сентября 1941-го редакция переехала в деревню Люговичи. Здесь организовали ежедневный прием и печать сообщений Совинформбюро (300 – 400 экземпляров), обеспечили выпуск двухполоски дважды в неделю (400 – 500 экземпляров).

Жизнь коллектива редакции и типографии была заполнена напряженным творческим трудом. Порой люди не спали по двое суток. Большими тиражами (2 – 3 тысячи штук) сотрудники выпускали «боевые листки» и доставляли их на передовую.

Фронт близко, но жизнь кипит

Газета «Сталинская правда» (теперь – «Волховские огни»), как и до войны, продолжала выходить три-четыре раза в неделю. Первая полоса отводилась официальным документам: здесь печатали постановления, приказы и сводки Совинформбюро. На второй публиковали материалы, касающиеся вопросов обеспечения продовольствием, здравоохранения, культуры. Иногда газета выходила и на четырех полосах.

Несмотря на близость фронта, жизнь в районе кипела, и местная газета информировала о многих ее направлениях. Были заметки о том, как развивается художественная самодеятельность в селах Иссад и Воскресенское, как колхозники собирают книги для сельских библиотек.

«Смерть немецким оккупантам!»

С началом оккупации Красногвардейска (Гатчины), 13 сентября 1941 года, нацисты установили в городе террористический порядок. Немецкие СМИ развернули яростную пропаганду. Поэтому советскому правительству так важно было наладить выпуск газет, пусть небольшими тиражами.

К 7 ноября 1941 года силами журналистов и партизан был напечатан первый после двухмесячного перерыва номер «Красногвардейской правды» (теперь – «Гатчинская правда») формата А4, в две страницы.

Газета публиковала информацию о зверствах оккупантов в деревнях и селах района и партизанской борьбе, печатала сводки Совинформбюро, рассказывала о жизни в тылу страны. Каждый номер открывался призывом «Смерть немецким оккупантам!». С ноября 1941-го по декабрь 1943-го издание вышло около 20 раз.

В военные годы областные газеты были для жителей региона важнейшим источником информации. Их читали семьями, трудовыми коллективами, жадно впитывая каждую строчку. Публикуемые в них материалы давали людям надежду на скорую Победу над Германией.

Артем Куртов