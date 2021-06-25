Кузьмоловская поэтесса презентовала свою книгу на «Красной площади»

На Книжном фестивале «Красная Площадь» Яна Бердникова презентовала собственную поэтическую аудио-книгу. Тексты читают как начинающие чтецы, так и ведущие актеры театра, кино и дубляжа.

Поселок Кузьмоловский – родина девушки, и училась она в Кузьмоловской школе. В школьные годы Яна часто выступала на поэтических фестивалях и конкурсах чтецов.

Первая книга Яны Бердниковой под названием «Карусели для Джейн» вышла в 2019 году. В феврале прошлого года она провела поэтический вечер в Кузьмоловском Доме культуры, а накануне 8 Марта выступила с сольным концертом а родной школе.

Яна пишет не только стихи, но и короткую прозу. Послушать аудио-книгу можно на портале ЛитРес по ссылке.

Осенью в Кузьмоловском состоится новый сольный концерт Яны Бердниковой.

Фото пресс-службы администрации Кузьмоловского ГП