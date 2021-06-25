Денис Кондратьев: «Армейский опыт нам очень помогает в работе»

Куйвозовское поселение – самое большое по площади во Всеволожском районе. На 750 квадратных километрах вольготно раскинулись 18 поселков и деревень с населением около 15 тысяч человек. Впрочем, в это число не входят многочисленные обитатели 188 садоводств, с давних времен облюбовавшие здешние просторы. По словам главы местной администрации Дениса Кондратьева, в летний период численность населения возрастает в 10 – 12 раз. О дне сегодняшнем, планах на будущее и немного о себе – в интервью главы администрации Куйвозовского сельского поселения Дениса Кондратьева «Всеволожским вестям».

– Денис Алексеевич, вы почти полтора года руководите администрацией Куйвозовского поселения, но на страницах нашей газеты, по-моему, не появлялись ни разу. Нашим читателям будет интересно узнать, где вы родились, где учились и какие пути-дороги привели вас во Всеволожский район?

– Родился я в Ашхабаде, прожил там до 16 лет. Моя мама, Людмила Анатольевна Кондратьева, – известная спортсменка, единственная в республике женщина, которая стала мастером спорта международного класса по пулевой стрельбе. Я практически вырос в сборной команде Туркменистана, и воспитывали меня тоже всей командой в перерывах между сборами и соревнованиями. Норматив кандидата в мастера спорта – естественно, по пулевой стрельбе – я выполнил еще в школьные годы.

После окончания школы я поступил в Тамбовский военный авиационно-инженерный институт. Прошел обычный путь военного – служба, учеба в Академии, новые звания и новые должности.

Во Всеволожский район меня направили в 2010 году – пять лет я командовал учебным полком, дислоцировавшимся в поселке Лемболово. Затем служил начальником отдела боевой подготовки внутренних войск МВД Северо-Западного военного округа. Звание полковника получил в 34 года.

– Почему вы решили завершить такую успешную военную карьеру и круто изменить свою жизнь?

– Действительно, все шло очень здорово. Однако для продолжения карьеры нужно было пройти обучение в Академии Генерального штаба в Москве. А у нас с женой на тот момент не было даже своей квартиры, но зато были трое детей. Переезд в Москву означал еще несколько лет мытарств по съемному жилью всем нашим многочисленным семейством, и весьма туманные дальнейшие перспективы. На семейном совете было решено, что все долги Родине мы уже отдали, и настало время искать свое место в гражданской жизни.

После увольнения из Вооруженных сил пришлось поменять несколько сфер деятельности, пока меня не пригласили для организации и руководства новой структурой – муниципальным казенным учреждением «Охрана общественного порядка» в поселке им. Свердлова. Благодаря опыту службы во внутренних войсках мне удалось создать действенное мобильное подразделение, сотрудники которого не только обеспечивали безопасность массовых мероприятий, но и реагировали на жалобы и обращения граждан.

Когда в Куйвозовском поселении объявили конкурс на должность главы администрации, решил принять в нем участие. Таким образом, в феврале 2020 года решением местного Совета депутатов я получил назначение на свой нынешний пост. И могу сказать, что эта работа не сильно отличается от того рода деятельности, которым я занимался в армии на командных должностях. Устав – будь он армейский или муниципального образования – это замечательная вещь, если жить по нему, то все будет просто и без проблем.

– То есть, вы привнесли свои армейские взгляды и установки в работу главой администрации?

– Начнем с того, что оба моих заместителя – в прошлом военные, один в звании полковника, второй – подполковника. Такой вот «филиал внутренних войск» у нас образовался. А если серьезно, то дисциплина, четкое выполнение поставленных задач, высокая степень ответственности – эти и другие, как вы выразились, «армейские установки» очень помогают в работе.

В целом же сегодня администрация Куйвозовского поселения – это сплоченный коллектив единомышленников, объединенных общей целью – постоянным повышением качества жизни наших людей. Штат у нас небольшой, всего 15 человек, почти все – местные жители, хорошо знающие насущные проблемы поселения и готовые их решать.

О том, что администрация работает эффективно, говорит и тот факт, что бюджет мы выполнили практически на 96 процентов.

– Как складываются взаимоотношения администрации и местного совета депутатов?

– Я не понаслышке знаю, насколько суровы и беспощадны бывают войны между муниципалитетом и депутатским корпусом. И насколько они бессмысленны. Это абсолютно тупиковая история. А пострадавшей стороной в этих войнах всегда оказываются жители. Поэтому у себя я не допущу ситуации, когда личные амбиции или интересы небольшой группы людей могут затмить здравый смысл и практическую целесообразность.

У нас взаимоотношения с советом депутатов сложились нормально, нет никаких личных столкновений или противоречий интересов. К слову, со многими депутатами я был знаком еще по службе в армии – значительная часть поселения находится на землях Минобороны, а в военных городках живет много отставников. И еще могу сказать – мало в моей жизни попадалось людей, с кем бы я не смог выстроить конструктивные отношения или просто договориться.

Так что работать мы умеем, что такое дисциплина – знаем, и цель у нас одна – благополучие жителей Куйвозовского поселения.

– Что уже удалось сделать и что в ближайших планах?

– Первое и самое главное – запущен процесс передачи земель от Министерства обороны на баланс муниципального образования. Много лет этот вопрос никому не удавалось сдвинуть с мертвой точки, что существенно тормозило социально-экономическое развитие поселения.

У нас с этим ведомством наладились довольно хорошие отношения, появилось взаимопонимание, в результате чего поселок Лесное полностью перешел на баланс муниципалитета. Полагаю, что уже в этом году закроем вопрос с передачей поселка Гарболово. Для нас это чрезвычайно важно, поскольку без передачи земель и присвоения им кадастровых номеров мы не можем вступить ни в одну государственную программу и вынуждены обустраивать территории за счет своего скудного бюджета.

Кстати, в Гарболово, в рамках нашей муниципальной программы по благоустройству мы планируем в этом году за собственные деньги построить многофункциональную спортивную площадку с искусственным покрытием. Также принято решение выделить участок под строительство нового детского сада – если не в 2022-м, то в 2023 году точно здесь появится современное дошкольное учреждение.

И еще одна хорошая новость – уже решен вопрос о передаче комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области нашему муниципалитету системы уличных «бортов», предназначенных для оборудования открытых ледовых стадионов. Всеволожский район в лице главы районной администрации Андрея Низовского обещал помочь с деньгами для подготовки основания под ледовую площадку. Работы мы планируем завершить уже в конце лета, чтобы к зиме в Гарболово начал работу современный каток для игры в хоккей и катания на коньках.

В настоящее время, также при поддержке Андрея Низовского, в поселке Стеклянный проектируется физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерным и игровым залами. Если все сложится удачно, то в следующем году начнем строительство первого в поселении серьезного спортивного сооружения. Там же, в Стеклянном, за счет средств районного бюджета проектируется здание Молодежного центра.

Еще одно направление работы администрации – упорядочение торговли. Только представьте – практически вся нестационарная и большая часть стационарной торговли велась незаконно, без разрешающих документов. В настоящее время мы предлагаем предпринимателям оформить и переоформить всю необходимую документацию, заключить договоры под торговые объекты на основе созданной и утвержденной Советом депутатов законодательной базы. Проведена колоссальная работа, и уже практически вся торговля встала на законные рельсы.

В планах – дальнейший перевод оставшихся земель от Минобороны на баланс поселения и вступление во все возможные федеральные и региональные программы для получения средств из вышестоящих бюджетов на социально-экономическое развитие территорий.

Будем и дальше ремонтировать дороги, строить детские площадки, проводить благоустройство наших поселков и деревень.

– Нынешний год объявлен губернатором Ленинградской области Годом чистой воды. Как в поселении решаются проблемы с качеством питьевой воды?

– К сожалению, не во всех поселках вода у нас чистая, есть проблемные места. В 2018 году полномочия по водоотведению, вододобыче и водоснабжению были переданы Ленобл-водоканалу, и за качество воды, в том числе и питьевой, разумеется, отвечают они. С Водоканалом мы работаем очень плотно, сообщаем обо всех нарушениях и проблемах, но решение вопросов происходит не так быстро, как нам хотелось бы. Тем не менее уже в этом году в поселении будут поставлены две станции водоочистки – одна в Куйвози, а вторая – в Гарболово.

– Есть ли у вас в планах какие-нибудь масштабные проекты?

– Для этого нужны большие деньги, а их в поселении пока нет. Мы ставим основной своей целью пополнение бюджета за счет грамотного и рационального распоряжения ресурсами, основным из которых является земля. Поэтому, повторюсь, для нас жизненно необходимо максимально эффективно провести процесс передачи земель Министерства обороны на баланс поселения. Земля должна работать, и работать на тех, кто на ней живет, то есть на наших людей.

А что касается масштабных проектов… Знаете, я в чудеса-то давно не верю. Ну, не бывает так – вот раз, запустили проект и сразу город-сад образовался. Нет, нужно развиваться постепенно, планомерно, тогда и не будет перекосов в инфраструктуре.

Основа работы нашей администрации – это решение насущных бытовых проблем и улучшение качества жизни населения. Я совершенно убежден, что люди, живущие в сельской местности, должны иметь те же блага, возможности и доступность сервисов, что и городские жители. И конечного результата здесь быть не может – всегда есть к чему стремиться.

– Наш разговор проходит в преддверии 85-летия со дня образования Всеволожского района. Что бы хотели пожелать его жителям?

– Мира, добра и процветания. Всем желаю любви и достатка в семьях, успехов и достижений в хороших делах.

– Денис Алексеевич, на днях вы и сами отметили свое сорокапятилетие. Что вы пожелали самому себе?

– Воли, мудрости и терпения.

Беседовала Светлана Завадская

Фото из архива Куйвозовского сельского поселения